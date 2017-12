Mick Jagger nakrútil niekoľko scén v pilotnom filme k seriálu

BRATISLAVA 27. apríla (SITA/AP) - Frontman britskej rockovej legendy The Rolling Stones Mick Jagger nakrútil niekoľko scén do pilotného filmu k pripravovanému seriálu televíznej spoločnosti ABC. Komédiu, ...

27. apr 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 27. apríla (SITA/AP) - Frontman britskej rockovej legendy The Rolling Stones Mick Jagger nakrútil niekoľko scén do pilotného filmu k pripravovanému seriálu televíznej spoločnosti ABC. Komédiu, ktorá ešte nemá oficiálny názov, pripravilo autorské duo Rob Burnett a Jon Beckerman, ktorí už spoločne vyrobili seriál Ed. Aj napriek tomu, že The Rolling Stones sú doteraz mimoriadne pracovne vyťažení, Jagger si na oprášenie svojich hereckých schopností našiel čas, keď sa turné presunulo na Nový Zéland. Spevák bol vraj unesený scenárom a aj preto mu nerobilo problém s projektom súhlasiť. Spoločnosť ABC uvedie pilotný film už 16. mája a na základe diváckych ohlasov bude jasné, či seriál vytvorí alebo nie. Keďže ABC v poslednej dobe zrušila niekoľko seriálov, je dosť pravdepodobné, že sa diery v programe bude snažiť čo najviac zaplniť.