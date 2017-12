Bravúrny H. Tóth prichádza s novým albumom

27. apr 2006 o 17:35 SITA

BRATISLAVA 26. apríla (SITA) - Jedinečný slovenský gitarista Henry Tóth vydal súčasne s novým albumom Blue tretiu reedíciu svojho debutu Breath (1996). Skutoční fajnšmekri si tak budú môcť vychutnať súčasne dve lahôdky s desaťročným odstupom Breath & Blue. Nový album je dôkazom toho, že Henry nezostáva skladateľsky a hráčsky na jednom mieste a suverénne sa pohybuje medzi rôznymi žánrami, štýlmi, polohami a náladami. Zo spojenia gitara a Henry Tóth plynie súzvuk technickej bravúrnosti spolu s vášňou, pričom nahrávka pripomína adrenalínovú jazdu na húsenkovej dráhe. "Nový album je ďaleko extrémistickejší, všetko je v ďaleko väčšom rozsahu," uviedol pre agentúru SITA Henry Tóth. Platňa obsahuje aj dve spievané skladby v štýle worldmusic s vokálmi slovenskej speváčky a gitaristky Suí Vesan. "U mňa nejde nič až tak rýchlo okrem mojich prstov," povedal o termíne turné, na ktoré sa chystá, ale ešte nie je známe kedy. Isté je, že by to mala byť veľká šnúra, v rámci ktorej by vystúpil aj v zahraničí.

Henry Tóth spolupracoval ako producent alebo ako gitarista s mnohými kapelami a spevákmi rôznorodých žánrov. "Ako hudobný producent si zarábam tým, že veci počujem dobre, dokážem ich odrežírovať. Ako gitarista som absolútne nezávislý," povedal o svojej profesii. Robí si jednoducho hudbu, ktorá ho baví, a za ktorou si stojí na sto percent. Prvý vlastný album vydal až ako 34-ročný. Nikam sa však neponáhľa, ide mu o kvalitu. "U mňa prichádzajú veci neskôr. Ale keď prídu, tak v plnej kráse," uviedol Tóth. Spoločným znakom jeho tvorby je úprimnosť, pričom sa nezaoberá tým, či sa budú jeho skladby hrať v rádiách alebo sa budú páčiť väčšine. "Robím to pre ľudí," dodal. K hudbe sa priblížil cez rodičov, ktorí pracovali v divadle. Jeho život je spätý s gitarou, ktorá je na druhom mieste hneď po osemmesačnom synovi.