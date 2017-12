Na londýnskom letisku zatkli rapera Snoop Dogga

27. apr 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 27. apríla (SITA) - Po potýčke na londýnskom letisku Heathrow, počas ktorej sa zranilo sedem policajtov, zatkli amerického rapera Snoop Dogga. Podľa informácií mužov zákona, sa do konfliktu v luxusnom salóniku prvej triedy zapojilo približne tridsať ľudí. Keď im povedali, že nemôžu nastúpiť na let, začali sa správať agresívne a útočiť na policajtov. Spevák, pravým menom Calvin Broadus, ktorý mal pôvodne namierené do juhoafrického Johannesburgu, je medzi šiestimi podozrivými z vyvolania týchto výtržností, informovala internetová stránka spoločnosti BBC. "Podvečer zavolali políciu a nahlásili potýčku, do ktorej sa zapojilo tridsať ľudí v salóniku prvej triedy prvého terminálu. Príslušníci oznámili skupine, že nebude môcť nastúpiť na let a pokúsili sa ju dostať von. Niekoľko ľudí sa následne začalo správať agresívne a začali do policajtov strkať," uviedol hovorca Scotland Yardu. Šesticu amerických občanov potom previezli do vyšetrovacej väzby