Český hudobný disent v Klube Za zrkadlom

BRATISLAVA - Česká undergroundová legenda The Plastic People of the Universe vystúpi v stredu 3. mája v bratislavskom Klube Za zrkadlom. Počas celovečerného koncertu, ktorý sa začne o 20.00 h, odohrajú to najlepšie zo svojej tvorby.

28. apr 2006 o 9:20

Skupina The Plastic People of the Universe vznikla v roku 1968. Ich tvorba patrila medzi to najoriginálnejšie na českej rockovej scéne i vo svete. V čase normalizácie sa nedala prinútiť na ústupky a kompromisy. Systematická perzekúcia vyvrcholila v roku 1976 uväznením niekoľkých jej členov. Opoziční intelektuáli na čele s Václavom Havlom zorganizovali kampaň na ich podporu a prepustenie, ktorá vyvrcholila v januári 1977 Chartou 77. Počas celej existencie si skupina udržiava jasnú umeleckú víziu a hudobne sa vyvíja k nezameniteľnému výrazu, ktorý si získal uznanie v Európe aj USA. (sita)