Mark Knopfler a Emmylou Harris vydali album duetov

28. apr 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Bývalý frontman skupiny Dire Straits Mark Knopfler sa spojil s kráľovnou hudby country Emmylou Harris a spoločne vydali album duetov. Pár umelcov sa spoznal pri nakrúcaní televízneho programu zosnulého hudobníka Cheta Atkinsa a čoskoro sa z nich stali priatelia. "S tým úžasným hlasom Emmylou, dnes viac, než kedykoľvek predtým, vytvára istý druh univerzálneho ženského zážitku. Je to niečo, čo sa prihovára všetkým vekovým kategóriám," povedal Mark Knopfler. Album All The Roadrunnig sa na britskom trhu objavil 24. apríla.