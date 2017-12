Modepalaste predvedie nekonvenčné módne prehliadky

Vo štvrtok 27. apríla sa viedenský MuseumsQuartier a jeho nádvorie zmení na priestranstvo plné módnych návrhov, prezentácií, módnych doplnkov a šperkov. Šesťdesiat domácich, ale aj zahraničných dizajnérov predstaví už po štvrtý raz prehľad najaktuálnejších módnych trendov a kreácií. Je to možnosť mladých návrhárov i nováčikov branže oboznámiť sa s tvorbou a produktmi kolegov a navzájom sa inšpirovať. Ťažisko tohtoročného podujatia budú tvoriť denne prebiehajúce nekonvenčné módne prehliadky, ktoré predvedú kolekcie mladých návrhárov na openair móle na nádvorí MuseumsQuartiera. Už po druhýkrát odovzdá Palác módy ocenenie, ktorým ocenený dizajnér či návrhár získa možnosť zúčastniť sa dizajnérskeho veľtrhu nábytku, šperkov a módy.

Špeciálnou prezentáciou bude kútik módy pre psov. Po prvý raz sa uskutoční Party by con:verse. Prezentácie návrhárov nájdu záujemcovia v priestoroch MuseumsQuartiera Freiraum, Arena 21 a Dog Fashion Corner na nám. Museumsplatz 1. Palác módy 06 bude prístupný v piatok a sobotu od 12.00 do 22.00 a v nedeľu od 11.00 do 19.00.