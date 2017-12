Budapešť

DIVADLÁ

28. apr 2006 o 0:00

Kubánske rytmy, ktoré sú stále mladistvé

Legendárna skupina Buena Vista Social Club je už 50 rokov fenoménom nielen latinskoamerickej džezovej hudby, ale džezovej hudby ako takej. Kapela koncertuje s veľkým úspechom po celom svete. Ich samostatne vydané platne sú rovnako úspešné ako ich spoločné koncerty. Terajší koncert je svojím repertoárom pružný až mladistvý napriek tomu, že hudobníci už nie sú najmladší.

Buena Vista Social Club - Palác umenia (Mžvészetek Palotája), 28. 4. 2006 o 19.30. (kimr)



BÁRKA

28. 4. Hamlet o 19.00

29. 4. Pán múch o 19.00

30. 4. Pán múch o 14.00

3. 5. Kto sa narodil s úsmevom o 19.00

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

29. 4. Nevestin tanec o 15.00 a 19.00

30. 4. Magnát Miško o 15.00 a 19.00

1. 5. Tanečná gala EuróPas o 19.00

4. 5. Grófka Marica o 18.00

NEMZETI SZÍNHÁZ (NÁRODNÉ DIVADLO)

28. 4. Andromaché - štúdia o 19.00

28. 4. Richard III. o 19.00

30. 4. Majster a Margaréta o 19.00

1. 5. Popoluška o 11.00

1. 5. Majster a Margaréta o 19.00

2. 5. Kožuch o 19.00

3. 5. Richard III. o 19.00

4. 5. Žltá ľalia o 18.00

PESTI SZÍNHÁZ (PEŠTIANSKE DIVADLO)

28. 4. Hipochonder o 19.00

29. 4. Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

30. 4. Kniha džunglí o 14.30 a 19.00

2. 5. Hipochonder o 19.00

3. a 4. 5. Fialový agát o 19.00

ÚJ SZÍNHÁZ (NOVÉ DIVADLO)

29. 4. Príde doba o 19.00

30. 4. Ešte raz odzadu o 19.00

1. 5. Ženích o 19.00

2. 5. Pytliaci o 19.00

3. 5. Príde doba o 19.00

4. 5. Blcha v uchu o 19.00

KONCERTY A KLUBY

BUDAPEST KONGRESSZUSI KÖZPONT (BUDAPEŠTIANSKA KONGRESOVÁ HALA)

29. 4. Ian Anderson

CAFÉ ROLLING ROCK

28. 4. Deciband o 21.00

29. 4. Feeling: šlágre a filmová hudba o 22.00

KÉK YUK (BLUE HELL)

28. 4. Tango Underground, Dózer.hu, Penalty Kick, Zero Tolerance, The Last Charge o 21.00

30. 4. Metalcore Jamboree Vol. 5: Angel Reich (Poľsko), Upsetting Project, Spadeful of Dust o 21.00

STAGE PUB

28. 4. Retro Disco Mz/X Bruno, karaoke

29. 4. Black & dance

KULTIPLEX

1. 5. Break sense: Qlr & Noel & Slitz, visual: Beatmapvisual

2. 5. Morcx (soundfreedom. org), AdamSalman (Délibáb/Tilos), Marco (tilos.hu/delibab), visual: DLBB (Honek)