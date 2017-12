Praha

MÚZEÁ A galérie

Cardigans má nezameniteľný pop

Gitarista Peter Svensson a basgitarista Magnus Sveningsson sa spoznali ako deti v malom švédskom mestečku Jonkoping. Zostavu doplnil bubeník Bengt Lagerberg, gitarista a hráč na klávesy v jednej osobe Lasse Johansson a ich spolužiačka Nina Perssonová, ktorá do tej doby vôbec profesionálne nespievala.

Cardigans - klub Abaton, Povltavská 2175, Praha 8, 30. apríla o 20.00. (ani) Foto - www.Cardigans.com



NÁRODNÍ MUZEUM

Znovunalezené knihy Sidonie Nádherné (do 4. 6.)

Český příběh v karikatuře I. 1848 - 1918, II. 1918 - 1938 (do 15. 5)

NÁPRSTKOVO MUZEUM ASIJSKÝCH, AFRICKÝCH A AMERICKÝCH KULTUR

Současná Angola - fotografie J. Jirouškové a J. Kanderta (do 1. 5.)

Tapa, rohož a pletivo v Oceánii

(do 28. 5)

MUZEUM HLAVNÍHO MůSTA PRAHY

Nejkrásnější divadlo - 125 let divadla v Karlíně (do 14. 5.)

Zmizelá Praha Jana Minaříka - Století na tváři města (do 30. 4.)

PRAŽSKÝ HRAD

Karel IV. - císař z Boží milosti

(do 21. 5.)

KONCERTY a KLUBY

SAZKA ARENA

2. 5. No Name, hosť: Helena Zeťová o 19.00

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

30. 4. Blackmore's Night o 20.00

ABATON

30. 4. The Cardigans o 20.00

DIVADLÁ

STAVOVSKÉ DIVADLO

1. 5. Cecilia Bartoli (Taliansko)

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

28. 4. Jakub a jeho pán o 19.00

29. 4. Láska o 19.00

30. 4. Jakub a jeho pán o 15.00 a 19.00

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

28. 4. Rusalka o 19.00

29. 4. Mozart? Mozart! o 14.00 a 19.00

30. 4. Rekviem o 19.00

STÁTNÍ OPERA

28. 4. La Traviata o 19.00

29. 4. Lazebník sevillský o 19.00

30. 4. La Traviata o 19.00

KŘIŽÍKOVA FONTÁNA

28. 4. Ottorino Respighi - Rímske fontány a pínie o 20.00

28. 4. Trojica tenorov - Pavarotti, Carreras, Domingo o 21.00

28. 4. Pearl Harbor - hudba z filmu o 22.00

29. 4. Vangelis - Dobytie raja 1492 o 20.00

29. 4. Andrea Bocelli - Romanza o 21.00

29. 4. Ludwig van Beethoven - 9. symfónia d mol o 22.00

30. 4. Láska a smrť vo filme o 20.00

30. 4. The time of My Love o 21.00

30. 4. Slávne témy romantických koncertov o 22.00