Jennifer Lopez je podľa People En Espaňol najkrajšia žena

28. apr 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA/AP) - Zatiaľ čo Angelina Jolie dominuje najkrajším ženám v anglickej edícii časopisu People, v tej španielskej je to Jennifer Lopez. Populárna herečka a speváčka sa umiestnila na prvom mieste 50 najkrajších hispánskych osobností v časopise People En Espaňol. Vydanie s Jenniferinou fotografiou na titulnej strane by sa v amerických novinových stánkoch malo objaviť v pondelok. "Nikdy som sa nijako nesnažila zakryť fakt, že som Latinoameričanka. Domnievam sa, že Hispánci si myslia: 'Je naša, patrí k nám'. A to je aj pravda. Som ich a patrím k nim," uviedla pre časopis rodáčka z Bronxu.

Zatiaľ čo mnoho fanúšikov očakáva pôrod Angeliny Jolie, ktorá na svet privedie vytúženého potomka Brada Pitta, 38-ročná Jennifer zatiaľ so svojim manželom Marcom Anthonym dieťa neplánuje. "Určite by to bolo nádherné. Cítim však, že ak sa to stane, tak len spontánne," prezradila. Medzi hispánskymi celebritami People En Espaňol sa tiež objavili Eva Longoria, Ricky Martin, Shakira, Jessica Alba, Eva Mendes, či Daddy Yankee.