Madonna zverejní pôvodný videoklip k piesni American Life

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Americká speváčka Madonna plánuje rozdúchať novú vlnu kontroverzie okolo jej niekdajšieho videoklipu American Life. Na jej pripravovanom DVD sa totiž objavia nezverejnené ...

28. apr 2006 o 10:17 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Americká speváčka Madonna plánuje rozdúchať novú vlnu kontroverzie okolo jej niekdajšieho videoklipu American Life. Na jej pripravovanom DVD sa totiž objavia nezverejnené zábery, ktoré sa do politicky ladeného videa nedostali. Popová superstar sa rozhodla, že nezverejnený materiál sa objaví na DVD z turné s názvom I'm Going To Tell You A Secret, ktoré bude na trhu už v júni. Madonna zrušila uvedenie pôvodného videa krátko pred americkou premiérou, keď krátke ukážky, ktoré už v televízii kolovali, zdvihli obrovskú vlnu nevôle. Toto protivojnové video obsahuje tvrdé zábery z vojny. Okrem toho tu Madonna hodí odistený granát do lona človeku, nápadne sa podobajúcemu americkému prezidentovi Georgeovi W. Bushovi.