Čarodejnica z obrazovky - Michelle Pfeiffer

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Herečka Michelle Pfeiffer sa narodila 29. marca 1958 v Santa Ane v americkom štáte Kalifornia Dickovi a Donne Pfeifferovcom. Má staršieho brata Ricka a dve mladšie sestry Dedee a Lori, ktoré si tiež vyskúšali herectvo a modeling, ale napokon sa od atraktívnych povolaní odklonili. Predkovia rodiny Pfeifferovcov pochádzali z Nemecka, Holandska, Švédska, Švajčiarska a Írska.

V puberte sa Michelle strachovala o svoju hmotnosť, no vždy si ju dokázala ustrážiť a dodnes zostáva jednou z najatraktívnejších žien Hollywoodu. "Mám krivé ústa a nos ako káčer Donald," povedala kedysi na svoju adresu. Jej pochybnosti ale určite nemohli byť až také silné, pretože sa prihlásila do súťaže krásy Miss a dokonca vyhrala v oblastnom kole.

Michelle maturovala v roku 1976 a rok potom študovala na Golden West College odbor súdna stenografia. V tom čase si privyrábala ako pokladníčka v supermarkete. Neskôr študovala herectvo na The Beverly Hills Playhouse. Vzdelanie si doplnila aj pod dohľadom Geraldine Page počas hereckého workshopu v losangelskom Ahmansonovom divadle.

V roku 1981 sa vydala sa za herca a režiséra Petra Hortona. Neskôr sa však rozviedli a následne žila tri roky s hercom Fisherom Stevensom. Aj tento vzťah sa ale rozpadol. V marci 1993 sa stala adoptívnou matkou. Osvojila si dievčatko menom Claudia Rose. V trinásty novembrový deň toho istého roku podišla k oltáru s bývalým právnikom, dnes úspešným producentom Davidom E. Kelleym. So slávnym producentom, ktorý vytvoril napríklad seriál Nemocnica Chicago Hope, majú syna Johna Henryho. Meno dostal po Davidovom otcovi.

Len málokto by predpokladal, že kráska z pokračovania Pomády sa raz stane svetovo uznávanou herečkou, no Michelle sa to podarilo. Odvtedy uplynulo už dvadsaťštyri rokov a ona sa stále drží na výslní. Vo filme debutovala ešte v roku 1979. V televíznej dráme The Solitary Man sa objavila po boku menej známych hercov. V tom istom roku účinkovala aj v polhodinovej komédii Delta House. Ďalšie dva roky natáčala o čosi viac, ale väčší úspech jej zabezpečila až spomínaná Pomáda, kde žiarila po boku Johna Travoltu. Piliermi v jej hereckej kariére sú filmy Zjazvená tvár, Jastrabia žena, Čarodejnice z Eastwicku, Tequila Sunrise, Nebezpečné známosti, Batman sa vracia a iné. Bol to práve film Čarodejnice z Eastwicku, ktorý možno považovať za skutočný zlom v jej kariére. Po boku Jacka Nicholsona, Susan Sarandon a Cher sa v ňom objavila ako Sukie Ridgemont. V roku 1988 ju režisér Jonathan Demme obsadil do krimi komédie Married to the Mob (1988), za čo získala prvú nomináciu na Zlatý glóbus. Za svoj výkon v Nebezpečných známostiach si získala nomináciu na Oscara. Na Oscara ju akademici nominovali aj za postavu barovej speváčky vo filme Báječní Bakerovi chlapci z roku 1989, kde sama aj spievala. V roku 1990 si zahrala v nie veľmi úspešnom Ruskom dome, no jej výkon bol natoľko presvedčivý, že si zaň vydobyla ďalšiu nomináciu na Zlatý glóbus. Triumfovala aj po boku Al Pacina v snímke Frankie a Johnny a nominácia na prestížny Zlatý glóbus ju znova neobišla. Film Pole lásky potvrdil, že Michelle patrí k hollywoodskej elite. Získala zaň ďalšiu nomináciu na Oscara.

Z plátien v kinosálach sa nevytratila ani koncom 90-tych rokov a v novom tisícročí. Po natočení Princa Egyptského, kde znovu počuť jej spev, účinkovala vo filme Sen noci svätojánskej a v roku 2002 neopakovateľne stvárnila matku - umelkyňu vo filme Biely Oleander. Ak však túži po Oscarovi, kritiku bude musieť presvedčiť viac.

Stala sa vôbec prvou osobnosťou, ktorú si čitatelia časopisu People Magazine zvolili do prvej päťdesiatky najpríťažlivejších ľudí sveta spolu šesťkrát. Bolo to v rokoch 1990 až 1993, 1996, 1999. Známa americká televízna moderátorka Barbara Walters o nej a Julii Roberts povedala, že sú to dve najpríjemnejšie osoby, aké kedy interviewovala. Michelle očarila aj herca Vala Kilmera, ktorý pre ňu napísal niekoľko básní.