John Travolta pomáha pri výbere kolegov do filmového Dallasu

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Hollywoodsky herec John Travolta sa aktívne zapojil do výberu svojich budúcich kolegov do filmovej verzie známeho televízneho seriálu Dallas. Režisérka projektu Gurinder ...

28. apr 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Hollywoodsky herec John Travolta sa aktívne zapojil do výberu svojich budúcich kolegov do filmovej verzie známeho televízneho seriálu Dallas. Režisérka projektu Gurinder Chadha uviedla, že herec známy z filmov ako Tvárou v tvár či Pulp Fiction, ktorý vo filme stvárni ropného magnáta J. R. Ewinga, jej pomáha vybrať do filmu to správne obsadenie. "Idem na budúci týždeň do USA, stretnem sa s Johnom a dokončíme casting. Musíme nájsť hercov, ktorých obsadíme do úlohy Lucy a Pamely," povedala. Herečka a speváčka Jennifer Lopez už súhlasila, že vo filme stvárni J. R.-ovu manželku Sue Ellen. Hviezda strieborného plátna Shirley MacLaine si zahrá matku rodinného klanu Miss Ellie. "Ešte sme nenašli vhodné miesto, kde budeme nakrúcať. Hľadáme po celom juhu USA," dodala režisérka. S filmovaním by sa podľa plánu malo začať v októbri.