O úlohu Jokera v najnovšom Batmanovi je veľký záujem

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Filmová produkcia pripravujúca najnovšie pokračovanie filmu o superhrdinovi Batmanovi rozbehla pátranie po hercovi, ktorý po Jackovi Nicholsonovi zopakuje postavu zloducha ...

28. apr 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Filmová produkcia pripravujúca najnovšie pokračovanie filmu o superhrdinovi Batmanovi rozbehla pátranie po hercovi, ktorý po Jackovi Nicholsonovi zopakuje postavu zloducha Jokera. Podľa stránky moviehole.net do úvahy pripadá herec Lachy Hulme, no i hollywoodske esá ako Paul Bettany, Johnny Depp, Jude Law či Hugo Weaving. A to pritom ani nejde ani len o hlavnú postavu filmu. V pokračovaní by si svoje úlohy malo zopakovať obsadenie filmu Batman začína - Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine, Gary Oldman a Katie Holmes. Najnovšie pokračovanie filmu o Batmanovi sa do kín dostane v roku 2008.