Tarantinova herecká bohyňa - Uma Thurman

28. apr 2006 o 16:40 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Uma Karuna Thurman sa narodila 29. apríla 1970 v americkom Bostone. Jej matka švédsko-nemeckého pôvodu Nena von Schlebrugg sa v roku 1964 nakrátko zosobášila s Timothym Learym, s ktorým ju zoznámil Salvador Dalí. Manželstvo skončilo o necelý rok neskôr rozvodom. V roku 1967 sa Nena vydala za Uminho otca Roberta Thurmana. Robert, ktorý pôsobil ako profesor indicko-tibetských budhistických štúdií, vychovával svoje deti v duchu budhizmu. Umu pokrstili podľa hindskej bohyne. Jej traja mladší bratia dostali do vienka pôvodom tibetské mená: Ganden (1971), Dechen (1973) a Mipam (1978). Do novej rodiny si Robert priniesol dcéru Tayu z prvého manželstva. Uma a jej súrodenci strávili veľkú časť svojho detstva v Indii a dokonca ich občas navštívil aj Dalajláma.

Keďže otec prednášal na rôznych univerzitách, rodina sa často sťahovala. Prevažnú časť detstva ale Uma strávila v USA - v Amherste, štát Massachusetts a Woodstocku, štát New York. Vraj bola nešikovné a introvertné dievča a spolužiaci si z nej často uťahovali - pre jej výrazné kosti, nezvyčajné meno (často používala meno Uma Karen miesto svojho pravého mena Uma Karuna) a nohy veľkosti 11. Tie neskôr s veľkou obľubou filmoval Quentin Tarantino. Prvé herecké skúsenosti získavala na strednej škole Northfield Mount Hermon v Massachusetts, kde hrala v niekoľkých školských hrách. Nemala talent na športy a jej známky boli len priemerné, ale už ako dievča vynikala v herectve. V hre The Crucible si ju všimli hľadači talentov a presvedčili ju, aby vyskúšala šťastie ako herečka. Ako 15-ročná teda odišla do New Yorku, kde navštevovala Professional Children's School. Ešte pred maturitou z nej ale odišla. Kariéru odštartovala ako modelka - nasledovala tak svoju matku i starú matku. V osemdesiatych rokoch pôsobila ako profesionálna modelka, až kým sa v roku 1988 nezačala sústrediť na herectvo. V roku 1989 sa objavila na obálke časopisu Rolling Stone. Ako herečku ju vidieť v širokej škále filmov - od romantických komédií, drámy, sci-fi až po akčné thrillery. Najväčšiu slávu jej však priniesli snímky režiséra Quentina Tarantina z deväťdesiatych rokov a začiatku 21. storočia. Medzi najúspešnejšie filmy, v ktorých si zahrala, patria: Nebezpečné známosti (1988), Pulp Fiction: Historky z podsvetia (1994), Gattaca (1997) a Kill Bill (2003, 2004).

Jej debutový filmový rok priniesol štyri filmy. Prvým bola stredoškolská komédia Johnny Be Good a nasledoval thriller Kiss Daddy Goodnight. Ani jeden z nich však nedosiahol taký úspech, aby na Umu pritiahol pozornosť. Nasledoval komerčný prepadák Dobrodružstvá Baróna Prášila (produkcia do nakrúcania investovala 46 miliónov dolárov a tržby z kín dosiahli len osem miliónov). Pozornosť filmového priemyslu si získala postavou Cecile de Volanges vo filme Nebezpečné známosti v réžii Stephena Frearsa. Glenn Close a Michelle Pfeiffer si za film vyslúžili oscarové nominácie a Uma na seba pritiahla omnoho viac pozornosti ako dokázala plachá a neistá tínedžerka uniesť. Jej scéna "hore bez" vyvolala neuveriteľné reakcie - to bolo priveľa pre 19-ročnú mladú ženu, ktorá sama sebe pripadala smiešna. Výsledkom bolo, že Uma ušla do Londýna a obliekala sa len do širokého ležérneho oblečenia. Táto postava jej však otvorila dvere k ďalším filmovým úlohám. V roku 1990 sa po boku Freda Warda objavila v sexuálne provokatívnej dráme Henry & June. O tri roky neskôr sa predstavila vo filme Even Cowgirls Get the Blues (1993) v réžii Gusa Van Santa. Romantická komédia ale bola krokom vedľa - film takmer nič nezarobil a kritici ho nemilosrdne zmietli zo stola. Uma si dokonca vyslúžila nomináciu na Zlatú malinu. Sklamaním bolo aj účinkovanie v snímke Besný pes a Glória (1993) po boku Roberta DeNira. Nasledoval ale casting do Pulp Fiction Quentina Tarantina. Ten ju po vzhliadnutí Glórie do filmu vôbec nechcel, ale napokon sa po spoločnej večeri rozhodol angažovať ju. Pulp Fiction sa stal jedným z najúspešnejších filmov - zarobil viac ako 107 miliónov dolárov, pričom jeho rozpočet bol len osem miliónov. Uma, ktorá si okamžite získala kritikov i filmových fanúšikov, sa vďaka stvárneniu Mie Wallace ocitla v pätici herečiek nominovaných na Oscara za výkon vo vedľajšej úlohe. Uma Thurman sa tak stala jednou z Tarantinových najobľúbenejších herečiek. Po obrovskom úspechu prišli filmy rôznej kvality. V roku 1996 si zahrala s Janeane Garofalo v romantickej komédii Prečo mačka nie je pes? O dva roky neskôr sa predstavila so svojim budúcim manželom Ethanom Hawkom v sci-fi Gattaca. I keď film nezaznamenal veľký úspech v kinách, získal množstvo pozitívnych kritík a dosiahol úspech na trhu s videokazetami.

Dva najväčšie prepadáky jej kariéry ale ešte len mali prísť - v roku 1997 Batman & Robin a o rok neskôr Pomstitelia. Oba znamenali ďalšie nominácie na Zlaté maliny. Po narodení dcéry v roku 1998 si dala krátku pauzu od hlavných úloh vo veľkých filmoch, aby sa mohla sústrediť na materstvo. V najbližších rokoch preto účinkovala najmä v nízkorozpočtových a televíznych filmoch ako napríklad Sladký ničomník (1999), Vatel (2000), Priznanie (2001) alebo Duševná slepota (2002). Za posledný menovaný získala Zlatý glóbus. Po päťročnom "odpočinku" sa v roku 2003 vrátila vo Výplate Johna Woo a neskôr v ďalšom kultovom filme Quentina Tarantina. Kill Bill znamenal opätovné naštartovanie jej hereckej kariéry. Ponuku na stvárnenie bývalej členky špičkového komanda zabijakov, ktorá chce zabiť bývalého milenca, aby sa mu pomstila, dostala na svoje tridsiate narodeniny. Tarantino túto postavu napísal špeciálne pre Umu. Dokonca ju označil za svoju múzu pri tvorbe filmu. Výroba filmu sa oneskorila, keď Uma otehotnela. Uvažovalo sa dokonca o preobsadení postavy, ale Tarantino bol proti a radšej zdržal nakrúcanie. Rola bola doposiaľ jej najnáročnejšou - tri mesiace strávila tréningom bojových umení, šermovania a štúdiom japončiny. Dvojica filmov jej priniesla nomináciu na Zlatý glóbus za každý z nich, tri MTV Movie Awards (jednu v kategórii najlepšia herečka a dve za najlepší filmový súboj). V roku 2005 sa zaradila medzi najlepšie platené hollywoodske herečky s honorárom 12,5 milióna dolárov za film. Najprv sa predstavila v krimi komédii Buď cool - pokračovaním snímky Chyťte ho! z roku 1995, vďaka ktorému sa pred kamerou opäť stretla s Johnom Travoltom. Nasledovala romantická komédia Prime s Meryl Streep. V roku 2005 mal americkú premiéru aj muzikál Producenti. S úspešnou filmovou kariérou sa Uma znovu stala aj žiadanou modelkou. Za svoju tvár si ju vybrala kozmetická firma Lancôme, ktorá po nej pomenovala niekoľko odtieňov svojich rúžov. Tie sa ale predávali len v Ázii. V roku 2005 sa stala aj tvárou francúzskeho módneho domu Louis Vuitton.

Počas svojho úteku do Londýna sa Uma stretávala s režisérom Philom Joanou. Na pľace jeho projektu State Of Grace sa ale stretla s britským hercom Garym Oldmanom. Uma a Gary sa do seba okamžite zamilovali a dokonca aj Joanou neskôr povedal, že bolo jasné, že patria k sebe a tak ustúpil. V roku 1990 sa zosobášili, ale ich manželstvo vydržalo len dva roky. Dôvodom jeho rozpadu údajne bolo príliš málo času, ktorý na seba mali. Pri nakrúcaní State of Grace sa stretol aj iný hollywoodsky pár Sean Penn a Robin Wright. Tí sú ale doteraz spolu. V prvý májový deň roku 1998 sa zosobášila s hercom Ethanom Hawkom. Ethanovu ponuku na sobáš vraj prijala až na tretí krát. Narodili sa im dve deti: dcéra Maya Ray (nar. 8. júla 1998) a syn Levon Roan (nar. 15. januára 2002). Hawke svojej manželke venoval aj román For Karuna. V roku 2003 sa ale rozišli a o rok neskôr požiadali o rozvod. Dôvodom ich rozchodu mala byť Hawkova nevera - manželku vraj podvádzal s kanadskou modelkou Jen Perzow, po tom ako ju podozrieval, že ho podvádza s Tarantinom. Hawke odmietol, že by dôvodom krachu manželstva bola nedôvera a konštatoval, že mali na seba málo času. Od roku 2004 Uma chodila s hotelierom Andre Balazsom, ale v marci tohto roku jej hovorkyňa oznámila, že sa rozišli.