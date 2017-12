Whitney Houston bude navždy milovať Jamieho Foxxa

28. apr 2006 o 17:05 SITA

BRATISLAVA 28. apríla (SITA) - Americký herec Jamie Foxx si prednedávnom zaspomínal na noc, kedy mu speváčka Whitney Houston zaspievala asi svoj najväčší hit, soundtrack k filmu Osobný strážca, I Will Always Love You. Počas spomínanej noci sa Foxx stretol s pár známymi na karaoke party. "Pamätám si, že na večierku boli aj zajačikovia z Playboya. Justin Timberlake sa postavil, vzal mikrofón a začal spievať nejakú pieseň. Chalani zo skupiny Backstreet Boys zasa spievali pieseň od N'Sync a vystúpil dokonca aj Bobbie Brown," povedal Foxx. V tom vraj podišla k pódiu Whitney Houston, chopila sa mikrofónu a povedala, že to, čo spraví, nerobí pre každého. V tom zazneli prvé tóny jej veľkého hitu a ona Jamiemu odspievala pieseň I Will Always Love You. Každý bol z jej vystúpenia úplne vo vytržení a snažil sa nahrať jej jedinečný spev naživo do telefónu.