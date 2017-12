Festival Envirofilm odštartuje v utorok

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) - Ťažiskovým podujatím Environmentálnej jari, ktorú tradične pripravuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), je 12.

29. apr 2006 o 9:03 SITA

ročník medzinárodného festivalu filmov Envirofilm, do ktorého sa zapojilo 23 krajín so 109 snímkami. Uskutoční sa od 2. do 6. mája v Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici a vo Zvolene. Cieľom celého programu je informovať verejnosť o problematike životného prostredia a upozorniť na nutnosť jeho ochrany.

Po prvý raz sa na festivale zúčastnia aj snímky z Arménska a Estónska. Z celkového počtu 109 prihlásených snímok vybrala predvýberová komisia 34, ktoré budú premietané a posudzované porotou. Rekordmanom v počte prihlásených filmov je John Doyle z Veľkej Británie, ktorý prihlásil až šesť snímok. Tri filmy poslal aj známy slovenský dokumentarista Pavol Barabáš, no predvýberová komisia odporučila do užšieho kola len dve jeho snímky - Pururambo a Premeny Tatier. Tomuto dokumentaristovi bude venovaný vo štvrtok, 4. mája, večer v Banskej Bystrici, ktorý odmoderuje jeho priateľ Steve Lichtag. Barabáš bol vyhlásený za osobnosť 12. ročníka Envirofilmu.

Súťažné filmy hodnotí porota v zložení Adrian Warren (Veľká Británia), Steve Lichtag (Česká republika), Katarína Javorská (Slovensko), Ferenc Vaga (Maďarsko), Andrej Traczykowski (Poľsko) a Hakan Öniz (Turecko).

V sobotu, 6. mája, sa v Banskej Bystrici uskutoční prehliadka víťazných filmov v kinosále Múzea SNP.

