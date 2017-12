Od 1. mája nový filmový kanál Nonstop kino

29. apr 2006 o 10:22 SITA

BRATISLAVA 29. apríla (SITA) - Nový filmový kanál - Nonstop kino začne 1. mája vysielať cez káblových operátorov a satelit. Ako agentúru SITA informovala Dagmar Krepopová, PR & Promotion Manager spoločnosti SPI International, ktorá prináša televízny kanál, v rámci promo vysielania bude do júna alebo júla signál nekódovaný. Vysielanie Nonstop kino začne 1. mája o 06:05 akčnou kriminálnou drámou Krupier s Cliveom Owenom v hlavnej úlohe. Premiérový 24-hodinový televízny kanál ponúkne každý deň o 20:00 filmovú premiéru. Ročne by mal uviesť približne a 400 premiér, pričom každý titul sa zopakuje 13-krát za mesiac v rôznych časoch. Uvádzať sa budú najmä filmy z americkej produkcie, miesto v programe by však mali dostať i nezávislé európske filmy a v budúcnosti aj novšie slovenské a české snímky.

Distribučná spoločnosť SPI International, už na Slovensku a v Českej republike uviedla filmový kanál Film box, dodala Krepopová.