Soundtracky

novinky

2. máj 2006 o 8:00

Elizabethtown 2

(Sony BMG)

Bývalý redaktor časopisu Rolling Stone a úspešný režisér Cameron Crowe má doma bohatý hudobný archív, z ktorého je radosť vyberať. Po soundtracku k svojmu filmu Elizabethtown, kde dominovalo country a rockové balady, steel gitary a mandolíny, prichádza s druhým dielom.

Žánrový záber je tentoraz širší. Sú na ňom opäť hviezdy ako Tom Petty (Learning to Fly), Ryan Adams (Words) či Lindsey Buckingham (živá verzia Big Love z repertoáru Fleetwood Mac), The Temptations (I Can't Get Next To You), ale i menej známi interpreti - napríklad Nemec Ulrich Schnauss so svojou elektronickou Passing By, či švédska kapela The Concretes a jej návrat do 60s (You Can't Hurry Love). Jedno z mála "pokračovaní", ktoré sa minimálne vyrovná originálu.

Brokeback Mountain

(Universal)

Až na malé výnimky dobré filmy majú i dobré soundtracky. Výnimkou nie je ani Skrotená hora Anga Leeho. Kombinácia argentínskeho gitaristu a skladateľa Gustava Santaolallu (21 gramov, Amores perros, Motocyklové denníky) a poprockového textára a spolupracovníka Eltona Johna Bernieho Taupina priniesla prekvapujúci výsledok ovenčený Oscarom za hudbu a Zlatým glóbusom za pieseň A Love That Will Never Grow Old, ktorú spieva Emmylou Harris.

Nechýbajú ani ďalšie hviezdy ako Willie Nelson (cover verzia Dylanovej He Was A Friend Of Mine), Rufus Wainwright či Linda Ronstadt. Výborná je i balada No One's Gonna Love You Like Me v podaní Mary McBride. V popredí je však pôvodná Santaolallaova hudba s dominujúcou steel a akustickou gitarou, ktorá vám v okamžiku evokuje prostredie, v ktorom sa príbeh dvoch moderných kovbojov odohráva.

Pride and Prejudice

(Universal)

Autor hudby Dario Marianelli (práve komponuje hudbu k najnovšiemu Harrymu Potterovi) bol tohto roku Santaolallovým súperom v boji o Oscara. Podľa inštrukcií tvorcov sa snažil napísať melódie, aké mohla počúvať Jane Austenová na konci 18. storočia. A tak na soundtracku nájdete niekoľko tanečných čísel (Meryton Townhall, Another Dance), ba dokonca i pochod (The Militia Marches In).

Ďalším kompozíciám však dominuje klavír, vyjadrujúci pocity a túžby hlavnej hrdinky. Klavírne party nahral - občas sprevádzaný Anglickým komorným orchestrom - Jean-Yves Thibaudet, ktorý sa filmovým divákom ako klavirista po prvý raz predstavil vo filme Jane Campion Portrét dámy (1996). "Myslím, že Jane Austenovej by sa to páčilo," povedal režisér Joe Wright. (mu)