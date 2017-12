Česká levica - Jiřina Bohdalová

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Výnimočná česká herečka, ktorej hlas je v dabingovom štúdiu pojmom, Jiřina Bohdalová sa narodila 3. mája 1931 v Prahe. Po ukončení štúdia na Divadelnej fakulte Akadémie múzických ...

2. máj 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Výnimočná česká herečka, ktorej hlas je v dabingovom štúdiu pojmom, Jiřina Bohdalová sa narodila 3. mája 1931 v Prahe. Po ukončení štúdia na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe začala účinkovať po boku Jana Wericha v pražskom divadle ABC. Od roku 1967 pôsobí v Divadle na Vinohradoch.

K herectvu mala vždy veľmi blízko. Pred televíznymi kamerami sa po prvý raz objavila ešte ako dieťa v roku 1937. Zahrala si vtedy v rodinnej komédii Zizla a Pizla. Následne hrala vo filmoch Zlatý člověk, Madla zpívá Evropě, Dceruška k pohledání a Muzikant. Svoju dospelosť oslávila vo filmovej dráme Únos z roku 1953. Bol to totiž jej prvý film, ktorý natočila už ako dospelá. Odvtedy hrala vo filmoch nepretržite a na svojom konte ich má niekoľko desiatok. Medzi najznámejšie tituly, v ktorých sa Bohdalová objavila, patria Taková normální rodinka, Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír, či legendárna Fany z roku 1995 ako aj seriály Chalupáři, My všichni školou povinní a Cirkus Humberto. V roku 2000 sa zúčastnila natáčania obľúbeného seriálu Četnické humoresky. Bohdalovú oslovil aj projekt muzikálu Filipa Renča Rebelové. V jeho filmovej podobe zažiarila spolu so Zuzanou Norisovou, Stanislavom Štepkom, Janom Svěrákom, Janom Révaiom, Lubom Kostelným a inými. V roku 2004 ju do svojho seriálu Pojišťovna štěstí obsadil režisér Jiří Adamec. Naposledy sa stala objektom režiséra Zděňka Suchého, ktorý pri príležitosti jej životného jubilea natočil dokumentárny film Jiřina Bohdalová - neuvěřitelných 75.

V roku 1985 jej udelili štátne vyznamenanie "Zaslúžilá umelkyňa". Bohdalová sa môže pýšiť dvoma soškami Českého leva. Tú prvú získala už ako zrelá herečka v roku 1993 za film Nesmrtelná teta. Druhého Českého leva si prevzala o dva roky neskôr za film Fany. Oboch získala v kategórii Najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Pravidelne je oceňovaná aj soškami ankety Týtý v kategórii Najobľúbenejšia herečka. Bohdalovú preslávil jej nezabudnuteľný hlas, ktorý prepožičala mnohým rozprávkovým postavičkám. Už niekoľko rokov je žiadanou rozprávačkou rozprávok a večerníčkov. Detskí diváci, ale aj dospelí si ju pamätajú z rozprávok O princezně, která ráčkovala alebo Jezerní královna.

Svojim obdivovateľom sa Bohdalová prihovára z televíznej obrazovky aj ako moderátorka rôznych zábavných galaprogramov. S Vladimírom Dvořákom uvádzala napríklad známe Televarieté.

Meno Jiřiny Bohdalovej sa v médiách často skloňovalo v súvislosti s jej spoluprácou s bývalou štátnou bezpečnostnou službou ŠTB. Po obvinení zo spolupráce zažalovala ministerstvo vnútra Českej republiky a súd napokon vyhrala. Potvrdilo sa, že v spisoch ŠTB je evidovaná, ale agentkou nebola. Vymazanie mena zo spisov sa jej napriek snahe dosiahnuť nepodarilo.

Jej dcéra Simona Stašová je tiež známa herečka.