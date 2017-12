Cher o dva roky nahradí Céline Dion v Las Vegas

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Popová veteránka Cher do dvoch rokov nahradí svoju kolegyňu Céline Dion vo vystupovaní v Caesar's Palace v nevadskom Las Vegas. Speváčka a herečka, ktorá prednedávnom dokončila ...

2. máj 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 2. mája (SITA) - Popová veteránka Cher do dvoch rokov nahradí svoju kolegyňu Céline Dion vo vystupovaní v Caesar's Palace v nevadskom Las Vegas. Speváčka a herečka, ktorá prednedávnom dokončila svoje turné Farewell Tour, totiž podpísala zmluvu, podľa ktorej začne v roku 2008 vystupovať v meste hriechu. Cher potvrdila svoje plány televíznemu reportérovi relácie Fox News Rogerovi Friedmanovi. Komplex kasín a hotelov Caesar's Palace plánuje do roku 2008 vybudovať špeciálnu koncertnú halu, ktorá by zodpovedala extravagantnosti speváčkiných vystúpení.