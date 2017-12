Herec Glenn Ford oslavuje 90. narodeniny

2. máj 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 2. mája (SITA/AP) - Legendárny herec Glenn Ford, ktorý 1. mája oslávil svoje 90. narodeniny, musel pre chorobu zrušiť svoju narodeninovú oslavu, ktorá sa mala konať v nedeľu. Zdravotný stav statočného hrdinu z westernov, komédií a drám zo zlatého veku Hollywoodu 40. a 50. rokov sa podľa informácií od rodinných príslušníkov počas nedeľného popoludnia zhoršil. "Otec prekonal niekoľko menších porážok počas 15 rokov," uviedol jeho syn Peter Ford, ktorého mal s prvou z troch manželiek Eleanor Powell. Ford sa pred 15 rokmi stiahol do ústrania, no v nedeľu otvoril svoje sídlo pre rodinných príslušníkov a priateľov, aby s ním oslávili okrúhle výročie. Prisľúbil aj účasť na oslavách jeho životného diela, ktoré organizuje americká filmotéka v pondelok budúci týždeň. Zatiaľ nie je jasné, či sa Ford nakoniec zúčastní osláv, na ktorých budú premietať aj jeho najznámejší film Gilda z roku 1946. Peter Ford povedal, že jeho otec sa nezaujíma o súčasné filmy a radšej si pozrie svoje vlastné filmy. "Jeden z jeho filmov, ktoré nemá rád, je The Loves of Carmen z roku 1948 s Ritou Hayworth," poznamenal Peter Ford a dodal, že riaditeľ štúdií Columbia Pictures Harry Cohn Forda vtedy prinútil film nakrútiť. Glenn Ford a Rita Hayworth, ktorá zomrela v roku 1987, sa stretli ako mladí herci a obaja získali slávu filmom Gilda. V roku 1965 sa opäť stretli na plátne v snímke The Money Trap. V roku 1960 kúpil Ford od Rity pozemok neďaleko hotela Beverly Hills, kde si postavil svoje sídlo. Tento dom je akoby majiteľova virtuálna svätyňa. Vchod zdobí obrovská vosková socha herca z filmu The Teahouse of the August Moon z roku 1956. Na stenách v susednej izbe visia fotografie s podpismi jeho hereckých kolegov.

Glenn Ford, ktorý sa narodil 1. mája 1916 v Quebecku v Kanade, sa do Kalifornie presťahoval spolu s rodičmi, keď mal osem rokov. Na strednej škole Santa Monica High School hral v rôznych divadelných produkciách a následne podpísal zmluvu so štúdiami Columbia. Medzi jeho najlepšie westerny patria The Man from Colorado (1948), Kovboj (1958) alebo Cimarron (1960).