BLUEGRASS FEST 2006

V sobotu, 13. mája 2006 od 14.00 sa v DK Zrkadlový Háj v Bratislave, uskutoční 1. ročník špecializovaného medzinárodného festivalu BLUEGRASS FEST 2006, ktorý je venovaný hudobnému žánru bluegrass a akustickej hudbe.

2. máj 2006 o 17:03 Agentúra Camille





Bluegrass vznikol miešaním rôznych štýlov amerických prisťahovalcov, sú preň charakteristické hudobné nástroje ako banjo, mandolína, husle, dobro, gitara, kontrabas a tiež bohaté viachlasy, výborné sólové spevy a bravúrne inštrumentálne výkony bluegrassových muzikantov. Na rozdiel od tradičného bluegrassu, súčasný sa čoraz častejšie dopĺňa o moderné prvky, ďalšie hudobné nástroje a zasahuje aj do iných žánrov z čoho vznikajú zaujímavé projekty, kapely a interpreti ako Newgrass Revival, The Flecktones, Nickel Creek, Alison Krauss a Union Station a podobne. Aj na Slovensku a v Čechách existujú kapely ktoré patria do európskej špičky tohto žánru a reprezentujú nás aj v zahraničí. Na bratislavskom bluegrassovom festivale BLUEGRASS FEST 2006 sa predstaví to najlepšie z bluegrassu a akustickej hudby na Slovensku (Meantime, Union Citygrass, BG Time, Grey Scale Stana Palúcha), v Čechách (Monogram, Drive, Křeni), v Rakúsku (NUGGET) a tiež privítame hostí z Holandska (Water Flow).



Bluegrass Fest je zaradený do kalendára bluegrassových akcií vrámci propagačného projektu bluegrassových koncertov a festivalov v Európe, EUROPEAN WORLD OF BLUEGRASS (EWOB).