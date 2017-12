Pozvánky

Plastici v Bratislave + Výstava VI:BRA

3. máj 2006 o 9:05

Plastici v Bratislave

Česká undergroundová legenda The Plastic People of the Universe dnes o 20.00 h v bratislavskom Klube Za zrkadlom uvedie celovečerný koncert, zostavený z najlepších repertoárových čísiel kapely. PPU vznikli v roku 1968, ich systematická perzekúcia vyvrcholila v roku 1976 uväznením niekoľkých jej členov. Po celý čas existencie si skupina udržuje jasnú umeleckú víziu a hudobne sa vyvíja k nezameniteľnému výrazu, ktorý si získal uznanie v Európe aj USA.

Výstava VI:BRA

V bratislavskej Galérii SAS dnes o 16.00 h otvoria výstavu mladého rakúskeho architekta Lukasa O. Goebela pod názvom VI:BRA. VI:BRA je slovná hračka, VI pochádza z Vienna a BRA z Bratislava. Výstava vychádza zo spoločného projektu autorov Lukasa O. Goebela, Lukasa Kulniga a Daniela Podmirsega, ktorí začali tvoriť až po tom, ako si trasu Viedeň - Bratislava prešli peši. (kul)