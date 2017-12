Pink je v posteli konzervatívna

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Extravagantná speváčka Pink vraj svojmu manželovi odopiera orálny sex. Speváčka, ktorá je vydatá za motokrosového šampióna Carey Harta uviedla, že niektoré sexuálne aktivity ...

3. máj 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Extravagantná speváčka Pink vraj svojmu manželovi odopiera orálny sex. Speváčka, ktorá je vydatá za motokrosového šampióna Carey Harta uviedla, že niektoré sexuálne aktivity jednoducho nerobí. Na priamu otázku o orálnom sexe odpovedala: "To je nechutné. Nerobím to." Pink je v súčasnosti zapletená v slovnej vojne s dedičkou hotelového impéria Paris Hilton, lebo časť jej známeho porno videa parodovala vo svojom najnovšom videoklipe. Speváčka síce priznala, že je viac ako spokojná so sexom, ktorý má s manželom, ale ako sama vraví, v posteli sa veľmi nenamáha. "Som príliš lenivá, aby som bola navrchu," dodala. Informovala o tom internetová stránka femalefirst.co.uk.