No Name ukončili turné koncertom v pražskej Sazka Aréne

3. máj 2006 o 5:21 TASR

Praha 3. mája (TASR) Slovenská kapela No Name ukončila v utorok v pražskej Sazka Aréne bezmála dvojmesačné koncertné turné, ktorého súčasťou bolo okrem Slovenska aj dvanásť českých miest.

V Prahe privítali No Name fanúšikovia ako sa patrí a do mohutnej haly sa ich podľa organizátorov zišlo okolo šesť tisíc.

Tak ako v iných mestách si aj pre priaznivcov v stovežatej pripravil spevák Igor špeciálny rýmovaný úvod: Dovoľte nám urobiť jedno malé gesto, v rámci No Name Tour navštíviť aj Prahu mesto. Nedokážeme už ďalej žiť bez potlesku, preto dneska hráme v najväčšej aréne v Česku...., povedal v úvode koncertu Igor.

No čo je to hrať v hale, kde je všetko takpovediac preorganizované, si ešte predtým vyskúšal aj z inej stránky. Pred vstupom do Sazka Arény musela totiž celá kapela, rovnako ako všetci diváci, prejsť nekompromisnou kontrolou a bezpečnostnými senzormi. Na nálade im to však očividne neubralo a podľa Igora si plné hľadisko poriadne užili.

Najlepšie bolo určite doma v Košiciach. Porovnateľne bolo na Morave, Bratislava bola úplne fajn. Pred Prahou nás všetci strašili, že je tu ťažké publikum. Dnes to tak ale nevyzeralo a bolo výborne. Pridávali sme dva-tri razy. Môžeme teda spokojne odísť domov a tešiť sa, čo bude o dva-tri roky, konštatoval po vystúpení Timko, ktorý si po 2,5 mesiaci a poslednom koncerte v rámci turné mohol konečne vychutnať aj dobré pivko. To totiž na zopár týždňov oželel kvôli hlasivkám.

Z koncertu v Sazka Aréne vznikne aj prvé DVD No Name, ktoré by malo okrem samotného vystúpenia pozostávať aj z niekoľkých videoklipov, rozhovorov a von sa dostane aj niečo zo samotnej prípravy pred koncertom. Ten sa celý nakrúcal na dvanásť kamier a DVD by malo uzrieť svetlo sveta niekedy na jeseň.

Pražský koncert bol pre bratov Timkovcov výnimočný aj z iného pohľadu. Okrúhlu päťdesiatku totiž práve 2. mája oslavovala ich mama. Keďže bola v Sazka Aréne osobne, Igor jej venoval pesničku Biologické hodiny. Okrem toho, pohľad na štyroch synov, ktorí hrajú pred tisíckami ľudí ,bol určite pre pani Timkovú neopakovateľným darčekom. V utorok ale oslavovali aj ďalší ľudia blízki kapele. Okrem svokra klaviristu Zoliho to bol i spevák Petr Janda, ktorý mal 64 rokov a prítomnosť No Name v Prahe si nenechal ujsť. Koniec koncov, minulý rok kapela u neho v štúdiu nahrávala svoj zatiaľ posledný album Čím to je?!.

S chlapcami sme vo veľmi dobrom priateľskom vzťahu. Igor ma pozval a bol som veľmi rád. Bolo to totiž len deň pred koncertom a už som mal strach, či na mňa nezabudol. Dopadlo to ale dobre, povedal s úsmevom Janda, pre ktorého je vraj absolútnou hitovkou od No Name singel Čím to je?!.

