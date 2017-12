Nový hudobný festival FajnFest 2006 so špičkovým obsadením

3. máj 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - FajnFest – to je názov nového hudobného festivalu, ktorého prvý ročník odštartuje v polovici júna v Bratislave. Od 16. do 24. júna sa predvedie v areáli R1 Centrum na Rožňavskej ulici pri známom bare Coyote Ugly vyše 30 špičkových spevákov a kapiel. Účasť prisľúbila Zuzana Smatanová, Gladiátor, Peha a Desmod. Na pódiu sa ukáže Zdenka Predná, Peter Kotuľa a Dara Rolins. Návštevníkov budú baviť tiež kapely Kmeťoband, Bukasový Masív alebo české zoskupenie Jumping Drums. Na svoje si prídu aj fanúšikovia hip-hopu – na FajnFeste sa predvedie so svojimi rýmami formácia H16, Vec, Čistýchov, Drvivá Menšina a Rytmus. Festivalový program začína každý deň o 16:00 a bude pokračovať diskotékou až do skorého rána. Návštevníci sa môžu na FajnFeste okúpať v bazéne, zahrať si vodný futbal a beachvolejbal alebo vyskúšať horolezeckú stenu.

Agentúru SITA o tom informoval PR manažér festivalu Roman Samotný.