Herec Andy Lau so sebou všade nosí alkohol

3. máj 2006 o 13:10 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA/AP) - Ázijský herec Andy Lau má vždy po ruke fľašku s alkoholom. Samozrejme, že to nie je ploskačka s whisky. Práve naopak. Herec so sebou nosí zásobu čistého alkoholu, ktorý používa na sterilizáciu, aby okolo neho bolo všetko čisté. Ako informoval denník South China Morning Post, herec a spevák si tento zvyk osvojil pred pár rokmi. "Alkohol striekam aj na seba, aj keď to vysušuje pokožku. Rád s ním čistím aj záchod a vaňu," povedal 45-ročný Lau. Ako ďalej informuje denník, Lau dodržiava aj prísnu diétu, aby na plátne vyzeral fit. "Musím si dávať pozor na to, čo jem, lebo už nemôžem cvičiť toľko ako kedysi," povedal Lau. Jedinou hercovou slabosťou, ktorú si neodpustí, je hrozno so syrom s modrou plesňou. "Nepoznám nič lepšie," komentuje Lau.