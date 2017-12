Bruce Willis sa obáva, že zomrie ako starý mládenec

3. máj 2006 o 13:47 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Slávny hollywoodsky herec Bruce Willis verí, že zomrie ako starý mládenec, pretože sa nedokáže pripútať k jednej žene. Herec, ktorý prežil od rozchodu s manželkou Demi Moore v roku 2000 niekoľko nevydarených romancí, si myslí, že zostane navždy sám, lebo to so vzťahmi nevie. "Pravdou je, že neviem, či som schopný udržať vzťah, ktorý je potrebný na manželstvo. Poznám sa," priznal herec. Päťdesiatročný herec však stále dúfa v to, že bude mať deti. "Chcem mať viac detí," povedal otec troch dcér, ktoré má z manželstva s herečkou Demi Moore.