Denise Richards by sa rada opäť vydala

3. máj 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Hollywoodska herečka Denise Richards stále verí, že nájde dokonalého manžela. A to i napriek jej nepríjemnému rozvodu s hercom Charliem Sheenom. Toto bývalé Bondovo dievča sa rozrozprávalo v rozhovore pre americký týždenník US Weekly. Bolo to jej prvé interview odvtedy, čo proti Sheenovi vzniesla pred súdom obvinenia z toho, že ohrozoval jej život, keď mu minulý rok oznámila, že chce ich manželstvo ukončiť. Richards, ktorá sa najnovšie spája s odlúčeným manželom svojej priateľky Heather Locklear Richiem Samborou, uviedla, že je otvorená pre ďalšie manželstvo. "Pred láskou som sa neuzatvorila. Dúfam, že sa opäť vydám," vyhlásila herečka.