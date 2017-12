James Blunt šokoval dievčatá v karaoke bare

3. máj 2006 o 15:24 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Britský spevák James Blunt šokoval skupinu dievčat, ktoré sa oddávali spievaniu jeho piesní v karaoke bare. Tento bývalý armádny kapitán bol v Sydney s priateľmi, keď začul, ako skupina neznámych dievčat spieva jeho piesne. "Bolo to jedno z tých miest, kde sa zavriete do malej miestnosti a spievate len pred svojimi známymi. Spievali sme tam asi hodinu, keď sme z vedľajšej miestnosti počuli skupinku troch Angličaniek, ako vyspevujú moje piesne. Vošiel som dnu, zobral mikrofón, odspieval svoje party, poďakoval som sa a odišiel," povedal Blunt pre denník The Sun. "Počas nasledujúcich 20 minút bolo počuť len ohlušujúci rev a piskot. Začnem chodiť do karaoke barov zrejme častejšie," dodal.