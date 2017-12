Bratia Gallagherovci vedú mediálnu vojnu

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Známi rockoví bratia Noel a Liam Gallagherovci vedú cez médiá otvorenú vojnu. Dôvodom je vyhlásenie speváka skupiny Oasis Liama, že Noel nie je biologickým otcom šesťročnej ...

3. máj 2006 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 3. mája (SITA) - Známi rockoví bratia Noel a Liam Gallagherovci vedú cez médiá otvorenú vojnu. Dôvodom je vyhlásenie speváka skupiny Oasis Liama, že Noel nie je biologickým otcom šesťročnej dcéry Anais. Ako Liam tvrdí, v roku 2000 hrala skupina Oasis koncert v španielskej Barcelone, keď Noelova bývala manželka Meg Matthews Noela donútila vymeniť ich dieťa za nejaké iné. Obaja bratia sa pravdepodobne ešte stretnú pred súdom.

Noel vyhlásil, že sa obáva násilníckej povahy svojho mladšieho brata. Ako dodal, Liam je tak v správaní ako i vyhláseniach nekontrolovateľný. Je mu však jasné, že práve zlá povaha jeho brata vytvára pre ich skupinu dokonalý rokenrolový imidž. "Keď sa mi nepáči jeho spev, nemôžem mu to povedať priamo, pretože by si hneď myslel, že sa ho snažím strápniť. Potom by iba kričal a demoloval všetko naokolo. Je to choré, nemyslíte?" spýtal sa Noel v rozhovore pre stránku Ratethemusic.