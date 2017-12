Hugh Grant si zahrá v Ocean´s 13

Londýn 4. mája (TASR) - Populárny britský herec Hugh Grant si najnovšie zahrá v pripravovanom pokračovaní filmu Ocean's 13.

4. máj 2006 o 8:50 TASR

Podľa magazínu New práve režisér a herec George Clooney sa rozhodol do najnovšieho snímku obsadiť Granta. "Mám rád Georgea a skutočnosť, že točí svoje filmy tak rýchlo, ma robí šťastným," povedal Grant. Rozhliadnem sa, čo mi ponúka a pokiaľ to bude v poriadku, chytím sa šance, dodal.

Malé herecké úlohy si údajne vo filme zahrajú aj americká speváčka Jennifer Lopez a Sacha Baron Cohen. V kuloároch sa povráva, že vo filme sa objaví a zároveň sa vráti späť k práci aj hviezda predchádzajúcich častí Julia Robertsová. Svoju účasť na natáčaní však zatiaľ potvrdil len Al Pacino.