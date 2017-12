Červená Sonja sa vracia na plátno

4. máj 2006 o 8:40 SITA

BRATISLAVA 4. mája (SITA) - Komixová postava Červená Sonja sa vracia na strieborné plátno. Filmová spoločnosť Millennium Films sa totiž rozhodla, že natočí remake úspešného dobrodružného filmu z roku 1985. V pôvodnom filme účinkovala Brigitte Nielsen a súčasný kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger. Film bol v dobe svojho vzniku prepadák, no prezident filmovej spoločnosti Joe Gatta verí, že nová verzia tohto filmu môže mať potenciál. "Prvý film nebol dobrý. A to je o dôvod viac prečo nakrútiť jeho prerobenú verziu. Je to úžasná postava a úžasná značka," povedal. Nové komixy s postavou Červenej Sonje sa v roku 2005 objavili na trhu a zaznamenali u čitateľov nebývalý úspech.