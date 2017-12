Bratislavský Jazz Club 5

Laco Déczi & Celula New York, 16.5.2006, Spoločenská sála PKO

4. máj 2006 o 11:39 BKIS

Laco Déczi – trúbka

Vajco Déczi - bicie

Walter Fischbacher - klávesy

Noboru Kinukawa - basgitara

Laco Déczi, jeden z najznámejších jazzových trubkárov na svete, so svojím zoskupením Jazz Celula príde hrať do Bratislavy. Úprimná prirodzenosť jeho excelentných výkonov na pódiu chytá za srdce zarytých fajnšmekrov i mladých ľudí bez hlbšieho vzťahu k jazzu.

Rodák z Bernolákova žije už 22 rokov v USA, kde po emigrácii vďaka talentu a pozitívnemu prístupu veľmi rýchlo prekonal ťažké začiatky a získal si reputáciu. Najviac času trávi vo svojom štúdiu, kde nahráva vlastné dosky i dosky pre iné kapely, scénickú hudbu, reklamy… Obklopený vynikajúcimi hudobníkmi pravidelne koncertuje a vydáva jednu platňu za druhou.

Zostavu Jazz Celuly tvoria špičkoví hudobníci, ktorí sú spolu na pódiu dokonale zohratí a aj napriek tomu, že každý z muzikantov dostáva priestor pre sólové bloky, ako celok znejú veľmi kompaktne. Inšpiráciu hľadajú v rôznych vplyvoch, od klasického jazzu, bebopu až po latinsko-americkú hudbu. Jazz Celula vznikla už v roku 1967 v Prahe, kam Laco Déczi odišiel zo Slovenska za lepšími možnosťami muzikantského uplatnenia. Už počas vojenčiny v Prahe pravidelne účinkoval na jam sessions v kaviarni na Štvanici, najskôr ako hosť Studia 5 a neskoršie Jazzového Studia. Potom príležitostne hrával v Jazzovom orchestri Československého rozhlasu v Prahe, v divadelnom sextete divadla Rokoko, získal angažmán v SHQ vibrafonistu Karla Velebného. Vďaka usilovnosti a prirodzenému talentu sa Lacovi Déczimu podarilo dostať medzi domácu interpretačnú špičku, čoho dôkazom boli aj ohodnotenia a ceny. Neskôr spolu so synom emigrovali a po polročnom pobyte v SRN od roku 1987 žijú v New Yorku. Trúbkár Laco Déczi a bubeník Vajco Déczi sa presadili ako sólisti v rôznych zoskupeniach v USA, ale takisto obnovili Jazz Celulu, do ktorej prizývajú hrať mladých hudobníkov.

Laco Déczi sa predstavil obecenstvu v rôznych kluboch a v televízii v New Yorku i v Nemecku. V roku 1989 vystúpil v rámci pravidelných jazzových koncertov Jazz Ministry v St. Peter´s Church – Jazz Vespers and Concerts v New Yorku. Koncertoval na literárnom večeri českej literatúry – Celebration of Czech Literature v roku 1989 v New Yorku. Vydal viac ako päťdesiat CD. Absolvoval úspešnú šnúru koncertov po Európe. V Prahe uviedol jeho koncert prezident Václav Klaus, v rámci podujatia „Jazz na hrade“. A teraz s Jazz Celulou prichádza na slovenské turné s programom, v ktorom spája prvky jazzu, funky, fusion a latina.

Nenechajte si ujsť tento výnimočný koncert, ktorý organizuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 16.5.2006 v Spoločenskej sále PKO.