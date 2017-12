Austrálski návštevníci kina dostanú pred premietaním Da Vinciho kódu poučenie

4. máj 2006 o 14:06 TASR

Sydney 4. mája (TASR) - Predstavitelia anglikánskej cirkvi v Austrálii sa pokúsia vzdelávať návštevníkov kina počas premietania kontroverzného filmu Da Vinciho kód. Pred začiatkom každého premietania chcú uviesť krátky poučný videoklip.

Krátky film nebude trvať viac ako 20 sekúnd, ale stihne povedať celú pravdu o Ježišovi Kristovi a premietnu ho v 250 kinách. Videoklip napríklad poprie názor, že existujú Ježišovi žijúci potomkovia.

Kniha Da Vinciho kód, ktorú napísal v súčasnosti najpredávanejší autor Dan Brown, vznietila iskru pochybností a obáv v radoch kresťanských predstaviteľov. Tí sú presvedčení, že dielo ľudí zavádza a znemožňuje im vidieť pravdu.

"Nebojíme sa filmu a nechceme ľudí odhovárať, aby si ho išli pozrieť. Ale sme si veľmi dobre vedomí toho, akú silu môžu mať populárne filmy, ktoré chcú odhaliť do dnešného dňa neznáme informácie o Ježišovi," povedal biskup Robert Forsyth. "Vo videoklipe by sme chceli hovoriť o tých istých otázkach, ktoré sa vyskytnú vo filme, ale zároveň sa aj zamerať na to, aká by bola reakcia Ježiša na tento film," dodal Allan Dowthwaite, hovorca anglikánskej cirkvi.