Jackie Chan na večierku rozdával svoje oblečenie

BRATISLAVA 4. mája (SITA/AP) - Hongkonský akčný hrdina Jackie Chan bol šťastný, že môže rozdať svoje oblečenie a topánky 300 oddaným fanúšikom z 20 krajín sveta počas večierku v stredu večer v Hongkongu.

4. máj 2006 o 15:00 SITA

Ako však zavtipkoval, o svoju spodnú bielizeň a ponožky sa deliť s nikým nemieni. Ako uviedol denník Oriental Daily News herec fanúšikom povedal: "Môžete odo mňa žiadať všetko, okrem týchto dvoch vecí. To by bolo nechutné."

Podľa denníka sa Chan fanúšikom zveril, že ho stále trápi nedávne zranenie pravého ramena, ktoré utrpel počas filmovania posledného filmu. "Trčali mi z toho kosti. Hodil som sa o stenu, aby som ich dal do pôvodného stavu, ale nefungovalo to," povedal. "Myslím, že by to odo mňa chcelo veľkú dávku odvahy, aby som si to dal operovať. Strašne sa totiž bojím injekcií. Musím najprv sám seba presvedčiť," dodal populárny herec.