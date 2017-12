FRESH FM: Good Mood & Noks interview

Okrem svetovej star Silicone Soul či nemeckého headlinera 2. freestylového stageu Inverse Cinematics vystúpia 19. mája v klube Elam aj zástupcovia zvolenskej scény – dji Good Mood a Noks.

5. máj 2006 o 8:30

V rozhovore potvrdzujú, že párty Fresh FM ani zďaleka nebude iba o tech-house, ale tešiť sa môžu aj vyznávači nu-jazzu, breakbeatu či kvalitného hip hopu. Viac v rozhovore...

Good Mood (Spiral_sk)

Ahoj, prezraď, čo máš nové v živote a djingu?

V živote toho mnoho nového. Ide jar a pre bežného heterosexuála začína obdobie bolesti v krčnej chrbtici. V djingu čím ďalej tým viac dosiek a producentov, ktoré by človek chcel mať, ale väčšinou ani nevie, že existujú, lebo ich je toľko...

Čo zaujímavé na poli djingu a tanečnej hudby si zažil v poslednom období?

V poslednej dobe počúvam strašne veľa hudby. V súčasnosti sa jej produkuje tak strašne veľa, že je problém selektovať a ukladať si do uší tie kvalitnejšie kúsky. Preto sa snažím viackrát sa vracať k albumom, o ktorých si myslím, že sú kvalitné (ako kedysi keď človek počúval cd aj mesiac).

Akú súčasnú hudbu najradšej počúvaš? Aký máš názor na stav hudby napr. v porovnaní s 90-tymi rokmi? Čo vravíš napr. na aktuálny boom slovenského hip hopu? Počúvam len dobrú hudbu:-) Vždy sa rád vraciam ku klasike ako THE ORB alebo FSOL a je zaujímavé sledovať ako zneužívajú prostriedky súčasnej elektroniky v prospech svojho nového zvuku. Akosi som sa tiež naladil na frekvenciu 90 – 105 bpm a je veľmi príjemné sledovať čo sa dá vytvoriť na poli experimentálneho hip hopu (ammoncontact, dizzie rascal). Rád si pustím čokoľvek z Warpu, Ninja Tune, Sonar Kollektiv...Oproti 90tym rokom tu nastal akýsi väčší novátorský nárast štýlov. Všetko sa so všetkým mieša a ešte k tomu sa do toho pridávajú aj tie 90te roky a nielen tie... A čo sa týka hip-hop boomu tak to môžem celkom jasne sledovať na formácii Moja Reč, s ktorými som hrával v ich počiatku, keď sa do rôznych uší dostávalo ich prvé demo a M.R. vtedy ešte neznamenala to čo znamená dnes. Chlapci si išli tvrdo za svojím cieľom a podarilo sa im to tak ako chceli a teraz idú nahrávať album a všetko okolo. To všetko sa udialo v priebehu posledných troch rokov. Sú dobrí (čo sa nedá povedať ani o tretine „obetí“ slovenského hip-hop boomu) a vyšlo im to (čo sa dá povedať o väčšine „obetí“ slovenského hip-hop boomu). V hip hope je viditeľná produkcia (hlas, hudba), ktorú človek predáva niekomu inému. V djingu je to o niečom inom a je myslím ťažšie sa presadiť aj keď človek hráva kvalitnú produkciu.

Na akú akciu či festival zo svojej kariéry najradšej spomínaš?

Bola to open air akcia ORBITÁLNA NOC 2002 na tzv. trenčianskom ostrove. Bol to počin, ktorý sa mi vryl do pamäti hlavne svojou hudobnou širokospektrálnosťou a prístupom od ľudí pre ľudí.

Ako vnímaš súčasný stav slovenskej tanečnej scény? Čo nám podľa teba chýba, aby sme sa posunuli aspoň na európsky priemer?

Chýba nám scéna. Ja stále vidím len djs, ale akosi nevidím scénu. Kým nedosiahneme akúsi celistvosť, napr. časopis mapujúci dianie v rámci Slovenska, rádio (čo si myslím, že sa už uskutočňuje), nebude tu citeľná scéna.

Aké sú tvoje najobľúbenejšie labele? A ktorý zahraničný dj ťa v posledných mesiacoch najviac zaujal či prekvapil?

Treibstoff, Poker Flat, Moon Harbour, Raummusik, Substatic, Regular, Kompakt, Get Physical, Dessous, Freerange, Fingerlickin, Marine Parade, Punks, Out Of Orbit, Sonar Kollektiv, Ninja Tune, Warp, Thinnerism… V poslednej dobe ma zaujali počiny Roberta Babitza a Gabriela Anandu...

Budeš hrať na 2. stagi party FRESH FM, na čo sa najviac tešíš? Pripravuješ niečo špeciálne?

Som veľmi zvedavý na Inverse Cinematics. Špecialitou bude pestrý set s „bratom v beate“ NOKSom namiešaný na mieste ako cocktail na objednávku... a vy ľudia neváhajte a príďte ochutnať tento FRESH cocktail.

Good Mood – aktuálna TOP 5:

1. Ame – Shiro

2. Hugo Maldoro – I Know a Little Cuban

3. Dntel – (This is) The Dream of Evan and Chan

4. Lfo – Blown

5. Massive Attack – Danny the dog

Noks (Spiral_Sk)

Ahoj, na úvod nám prezraď, čím sa živíš okrem hrania?

Živím sa jazykom – nemeckým a rozprávaním o „európskom duchovnom dedičstve“. Čo zaujímavé na poli djingu a tanečnej hudby si zažil v poslednom období? Naposledy to bol určite set, live performance českého dja Philipa TBC. Po dlhej dobe som na party kričal! :-) Na druhej strane skoro každý deň zažívam niečo hudobne zaujímavé.

Akú súčasnú hudbu najradšej počúvaš?

Počúvam „veľa hudby“, doma hlavne rôzne severské odrody jazzu, ambientu :-), hip hop a rôzne elektronické abstraktné deviácie...:-)

Vráťme sa na chvíľu k tvojim začiatkom – ako si začínal? A kto ťa najviac ovplyvnil v tvojom hudobnom vývoji?

Začínal som asi pred desiatimi rokmi spolu s djom Good Moodom, prvé „belt drive gramo“, mix gemini a zopár platní... k tomu obrovské nadšenie, pocit hudobnej výnimočnosti, vnútornej radosti a tak... Vplyv mali a majú dj Good Mood, Junior, Vlado a jeho „jazz Hintergrund“ a samozrejme celá zvolensko-bystrická kru.... respect!

Ako vnímaš súčasný stav slovenskej tanečnej scény? Čo nám podľa teba chýba, aby sme sa posunuli aspoň na európsky priemer?

Slovenská tanečná scéna je široký pojem, čo skresľuje každé hodnotenie. Okrajové žánre (minimal, nu jazz, break beat...) to mali, majú, a budú mať ťažšie, tým ostatným sa myslím celkom darí... A chýba nám podľa mňa hudobná kultúra, hudobné „vzdelávanie“, producentské zázemie... Tento „problém“ má ale určite širšie spoločenské pozadie...

Ktorý zahraničný label a ktorý dj ťa v posledných mesiacoch najviac zaujal?

Počet mojich obľúbených labelov rastie, páči sa mi napríklad „východonemecká značka“ Moon harbour. Sú precízni a ich produkcia je konštantne vyrovnaná a kvalitná.

Z djov už spomínaný dj Philip TBC a napríklad nemecký producent Jackmate.

19. mája vystúpia na Slovensku po prvýkrát Silicone Soul. Čo si o nich myslíš a aký máš vzťah k ich tvorbe?

Myslím, že vedia čo robia, ich tvorba sa mi niekedy veľmi páčila, momentálne ich prácu veľmi nesledujem, ale tak o to viac som na nich zvedavý :-)

Budeš taktiež hrať na freestylovom stagei party FRESH FM, na čo sa najviac tešíš? Pripravuješ niečo špeciálne?

Teším sa na tancujúcich ľudí, atmo, zvuk, trocha viac na Inverse Cinematics ako na Silicone soul :-) a možno pripravím aj niečo špeciálne, napr. budem skrečovať pravou rukou, čo sa určite oplatí zažiť...:-)

Noks – aktuálna TOP 5:

1. Felix Labant: Dark days exit

2. Robert Babicz: Cloudpainter

3. Jan Garbarek: 12 Moons

4. Allien Ellen/ Apparat: Turbo dreams

5. Trevor Loveys: Outside in

Good Mood Noks



Viac informácií získate na www.freshparty.sk.

FRESH FM

19. 5. 2006

klub ELAM, Mlynská dolina, Bratislava

KENVELO techhouse stage:

SILICONE SOUL (Soma Records_UK)

LOUTKA (Roxy Booking_Cz)

RAI (Solstice records, Roxy Booking_Cz)

DODOMAN & WYCHITAWACS aka DRINKTEAM (Sk)

LAUFEN freestyle stage:

INVERSE CINEMATICS feat. DANILO PLESSOW (Pulver records_D)

JUNIOR (Dig_it!, Vibe_Sk)

NOKS vs. GOODMOOD (Spiral_Sk)

JAZZMATIC (Sk)