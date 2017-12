Ashlee Simpson si zobrala ponaučenie zo sestry

5. máj 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Americká speváčka Ashlee Simpson si, zdá sa, zobrala ponaučenie zo stroskotaného manželstva a medializovaného svojej staršej sestry Jessicy. Aj preto odložila svadbu s priateľom Braxtonom Olitom až na dobu, kým nebude staršia a zrelšia. "Rozhodne teraz o manželstve neuvažujem. Bratxton je jin k môjmu jang. Ľudia ho volajú môj malý Budha," povedala Ashlee pre denník The Sun. "Vždy, keď sa ukáže, všetko sa zmení. Vtedy som pokojnejšia a uvoľnenejšia. Úprimne, spokojnejšia ani nemôžem byť. Ale žijeme zo dňa na deň. No v dvadsiatke je ešte veľa času na dozrievanie. Chcela by som sa vydať až okolo tridsiatky alebo kedykoľvek na to bude ten správny čas," dodala.