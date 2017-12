Flea sa postavil proti sťahovaniu hudby z internetu

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Basgitarista americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers Flea požiadal fanúšikov, aby si nesťahovali ich najnovší album Stadium Arcadium, ktorý sa nelegálne dostal na ...

5. máj 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Basgitarista americkej rockovej skupiny Red Hot Chili Peppers Flea požiadal fanúšikov, aby si nesťahovali ich najnovší album Stadium Arcadium, ktorý sa nelegálne dostal na internet, pretože tak vraj nebudú mať možnosť posúdiť skutočnú kvalitu nového materiálu. Dlho očakávaný dvojalbum sa na internete objavil pred niekoľkými dňami. Flea vyjadril, že mu skoro zlomilo srdce, keď si uvedomil, že takto fanúšikovia nebudú venovať pozornosť muzikantskému umeniu skupiny a citu pre detail. "Keď som sa ráno zobudil, povedali mi, že náš album sa dostal na internet. Keď si ho však stiahnete zistíte, že je to iba ochudobnená kópia toho, čo sme skutočne nahrali. Má mizernú kvalitu a to mi láme srdce," napísal Flea na oficiálnej stránke skupiny. "Rovnako to zlomí srdce aj Johnovi Fruscianteovi, Anthonymu Kiedisovi i Chadovi Smithovi. Pracovali sme na tom naozaj tvrdo. Preto je celý album plný od začiatku po koniec. Rok sme sa dňom i nocou nevenovali ničomu inému. Uisťovali sme sa, aby každý jeden zvuk dokonale zapadol. Dosť by nás teda mrzelo, ak by sa niektorý z našich fanúšikov uspokojil s úbohou kvalitou zvuku. Keďže viem, aký je náš gitarista John Frusciante citlivý na kvalitu zvuku, určite ho to bude z nás všetkých mrzieť najviac," dodal.