Vienna City Marathon odštartuje pri Reichsbrücku

V znamení Wolfganga Amadea Mozarta sa ponesie i Viedenský mestský maratón - Vienna City Marathon, ktorý sa uskutoční v nedeľu. Okolo 22000 bežcov z viac ako 70 krajín sa očakáva na 42,195 kilometra dlhom maratóne, ktorý patrí k najkrajším bežeckým tratiam sveta. Maratónsky beh odštartuje o 9.00 pri moste Reichsbrücke, povedie cez Prater Strasse k Ringu a ďalej popri historických pamiatkach. Pokračovať bude pri Wienflusse na západ, prvým zlomovým bodom bude zámok Schönbrunn. Odtiaľ povedie trasa späť cez Mariahilfer Strasse až k Spittelauer Lände. Tam sa bežecká trasa znova otočí a povedie popri kanáli Dunaja až k Prátru cez alej Hauptallee. Finálny beh sa potiahne ulicami Erdbergstrasse, Ringstrasse až k cieľu pred mestskou radnicou. Účastníkov maratónu bude približne na ôsmich kilometroch sprevádzať Mozartova hudba.

Okrem hlavného maratónu je pripravený i polovičný maratón (21,097 km) a Coca-Cola Junior maratón pre deti od 10 do 18 rokov (4,2 km) a Coca-Cola Kids Challenge pre deti od šesť do 10 rokov (jeden km). Novinkou pre účastníkov maratónu po ukončení behu je tzv. Fresh up Zone na nám. Heldenplatz. Ide o novú, voľne prístupnú gastronomickú zónu, kde si bežci i ostatní môžu oddýchnuť a uvoľniť sa. Od 14.00 ponúkne Fresh up Zone aj dvojhodinový pódiový program a hudbu.