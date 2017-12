Budapešť

DIVADLÁ

5. máj 2006 o 0:00

BÁRKA

6. 5. Pán múch o 14.00 a 19.00

7. 5. Cseh Tamás - piesne o 19.00

8. a 9. 5. Empedokles o 19.00

11. 5. Hamlet o 19.00

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

5. 5. Grófka Marica o 19.00

6. a 7. 5. Kráska a zviera o 15.00 a 19.00

8. 5. Nevestin tanec o 17.00

9. a 10. 5. Nevestin tanec o 19.00

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ (DIVADLO JÓZSEFA KATONU)

5. 5. Médeia o 19.00

6. 5. Kazamaty o 19.00

7. - 9. 5. Predtým a potom o 19.00

10. 5. Amulet o 19.00

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

5. 5. Zámok Modrofúza o 19.00

6. 5. Popoluška o 11.00

6. 5. Figarova svadba o 18.00

7. 5. Carmen o 18.00

9. 5. Carmen o 19.00

10. a 11. 5. Anna Kareninová o 19.00

MAGYAR SZÍNHÁZ (MAĎARSKÉ DIVADLO)

5. 5. Tartuffe o 19.00

6. 5. Dvere o 19.00

7. 5. Princ Bob o 19.00

9. 5. Trojkráľová komédia o 19.00

10 5. Štefan kráľ o 19.00

11. 5. Veselé paničky z Windsoru o 19.00

ÚJ SZÍNHÁZ (NOVÉ DIVADLO)

5. a 9. 5. Ešte raz odzadu o 19.00

6. 5. Sen noci svätojánskej o 19.00

10. 5. Pytliaci o 19.00

11. 5. Ženích o 19.00

KONCERTY A KLUBY

KULTIPLEX

5. 5. Carpathian Forest (Nórsko), Keep Of Kalessin (Nórsko) + support o 18.30, Allnightbreakz: Vida L+marka+Vida G, hosť: DJ Palotai o 22.00

6. 5. Honeyball, Tigris, Copy Con, selector: Áfonya o 21.00

7. 5. Weekandbass: Sim, Sickboy, Norm&Vityoo, hosť: ib (Impulsecreator) o 21.00

8. 5. Break sense: Qlr & Noel & Slitz, Visual: Beatmapvisual

9. 5. DéliNegyed - Tilos Special: Sztyepp (pseudosistem/tilos) - live act & DJ set - Adamsalman, Marco

10. 5. Rewind: Palotai, Cadik, Mc Zeek, visuals: Chiburi, Lee Unflyable o 22.00

MARCO POLO CLUB

5. 5. Nočná mora v ulici Leto: Stereochrist + hosť o 19.00

10. 5. Slowmotion Apocalypse, Blood is Fire, The Last Charge o 20.00

(jv)