Záchranca z Pohotovosti - George Clooney

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Americký herec George Timothy Clooney sa narodil 5. mája 1961 v meste Lexington v štáte Kentucky. Jeho otec Nick bol známym televíznym hlásateľom a niekoľko rokov viedol vlastnú ...

5. máj 2006 o 8:55 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Americký herec George Timothy Clooney sa narodil 5. mája 1961 v meste Lexington v štáte Kentucky. Jeho otec Nick bol známym televíznym hlásateľom a niekoľko rokov viedol vlastnú talk show v Cincinnati. Nemenej známa bola aj jeho matka Nina, ktorá vyhrala niekoľko súťaží krásy. Georgeova sestra Ada sa rozhodla svoje súkromie si strážiť a nikdy sa do showbiznisu nehrnula.

Malého Georgea brával otec často do televíznych štúdií so sebou. Už tam spoznal kamery a televíznu techniku, ktorá ho sprevádza celým jeho životom. Clooney vyštudoval žurnalistiku na Northern Kentucky University, no ako novinár nikdy neuspel. Po čase pochopil, že nechce a nemôže súťažiť so skúseným a slávnym otcom. Sklamaný sa zbalil a odišiel na farmu, kde sa staral o kone. Vtedy zasiahla jeho teta Rosemary Clooney, známa džezová speváčka, ktorá ho vždy podporovala v hereckej kariére a prehovorila ho, aby sa presťahoval do Hollywoodu. Na západnom pobreží plnom hviezd si zarábal ako osobný šofér a popritom študoval na divadelnej škole The Beverly Hills Playhouse. Ak by sa potvrdili klebety, znamenalo by to, že prvý ročník študoval až tri roky.

Prvú rolu v nízkorozpočtovom filme mu sprostredkoval jeho bratranec Kevin Ferrer po roku v Hollywoode. Počas tohto obdobia vraj prespával u kamaráta v šatníku. Vo svojom prvom filme hral po boku Charlieho Sheena, no film sa nikdy na verejnosť nedostal. Získal však množstvo kontaktov a všimli si ho viacerí producenti.

Na obrazovkách debutoval v roku 1979 vo filme The Facts of Life. Na svoju ďalšiu rolu si počkal až do roku 1984, kedy účinkoval v komédii E/R. Od toho obdobia sa už z kinosál a televízie jeho tvár nevytratila. V 80-tych rokoch stvárnil viacero postáv vo filmoch ako Vyššia škola strachu, účinkoval v seriáloch To je vražda, napísala, The Golden Girls, či Roseanne. Čo sa týka filmovej tvorby, hral v brakovom Návrate vraždiacich rajčín, a v roku 1990 v Červenom príboji. Prelomové boli pre neho 90-te roky, kedy prijal ponuky účinkovať vo viacerých televíznych seriáloch ako napríklad Sunset Beat, Rewrite for Murder, Baby Talk, Bodies of Evidence, The Building či Sisters. Z hľadiska jeho kariéry však bolo najdôležitejšie, že prijal ponuku účinkovať v pilotnej časti k seriálu Pohotovosť a následne aj jeho seriálových epizódach. Milióny žien po celom svete sa z dňa na deň zamilovali do charizmatického, mierne prešediveného, ale o to viac sympatického doktora Douga Rossa. Len málokto si dnes spomenie, že Clooney váhal, či ponuku prijať, pretože v rovnakom čase ho chceli získať do seriálu M.A.S.H. Jeho správne rozhodnutie potvrdil fakt, že za postavu doktora Rossa získal nominácie na Zlatý glóbus a cenu Emmy. Vďaka úspechu tejto postavy sa Clooney vzchopil a prestal holdovať alkoholu.

V roku 1995 sa objavil aj v obľúbenom seriáli Priatelia a následne vo filme Od súmraku do úsvitu. Na svoje konto si v roku 1997 pripísal film Batman & Robin a jeho hlas zaznel v animovanom seriáli South Park. Zviditeľnil sa aj v Mierotvorcovi, populárnom seriáli Murphy Brownová, Tenkej červenej čiare a v roku 2001 v Dannyho jedenástke. Nasledovalo niekoľko menej známych filmov ako Bombakšeft a Solaris, až kým v roku 2003 nenatočil Dannyho dvanástku. Mimoriadne úspešný bol pre neho minulý rok, kedy sám účinkoval a aj režíroval film Dobrú noc a veľa šťastia a hral v Syriane. Za svoj výkon v Syriane získal Oscara v kategórii Najlepší herec vo vedľajšej úlohe. Tento rok sa objaví vo filmoch The Good German a Michael Clayton a v roku 2007 v ohlasovanej Danyho trinástke.

Aj keď pred kamerami pôsobí ako suverén, má panický strach zo zemetrasení. Musí sa šetriť a pravidelne užíva lieky proti krvácaniu žalúdočných vredov. Je chýrnym milovníkom dobrého piva a krásnych žien. Tú správnu ale zrejme asi stále nenašiel, pretože aj keď krátkym flirtom nepohrdne, stále žije životom starého mládenca. Rozhodne poprel aj možnosť, že by sa znova oženil, alebo splodil deti. Od roku 1993 je rozvedený. Jeho bývalá manželka Talia Balsam sa ako herečka veľmi nepreslávila.