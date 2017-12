Vince Vaughn sa vykrúcal pred Davidom Lettermanom

BRATISLAVA 5. mája (SITA/AP) - Aj napriek tomu, že herecký pár Vince Vaughn a Jennifer Aniston o svojom romantickom vzťahu oficiálne doposiaľ nepovedali ani slovo, amerického moderátora a komika Davida ...

5. máj 2006 o 8:40 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA/AP) - Aj napriek tomu, že herecký pár Vince Vaughn a Jennifer Aniston o svojom romantickom vzťahu oficiálne doposiaľ nepovedali ani slovo, amerického moderátora a komika Davida Lettermana neoklamú. Vaughn sa totiž zúčastnil na nakrúcaní jeho programu The Late Show, kde sa ho Letterman rozhodol poobracať zo všetkých strán, len aby zistil, ako to s hercom a jeho kolegyňou naozaj je. "Pekná vec, to s tebou a Jennifer," privítal Letterman herca a povedal mu, že spolu s Aniston tvoria naozaj pekný pár. "Je to od teba veľmi milé, Dave, ďakujem. Bolo to pre mňa dosť zaujímavé, no rozhodol som sa o svojom súkromí veľmi nehovoriť," znela strohá odpoveď Vinca Vaughna. "Páči sa vám spôsob, akým to David pokladá za samozrejmé?" spýtal sa niekoľkokrát herec publika, keď Letterman odmietal zmeniť tému rozhovoru. Moderátor sa ho teda priamo spýtal, či on a Jennifer Aniston tvoria pár. "Nehovorím, že sme alebo nie sme pár. Myslím, že je úžasná, no nechcem hovoriť o tom, čo je medzi nami." Správy o ich údajnom vzťahu v médiách kolujú odvtedy, čo spolu nakrúcali film The Break-Up. Ani jedna z hviezd však vzťah oficiálne nepotvrdila.