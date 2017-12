Topvar Rock Fest 2006 bude hostiť dancehallové hviezdy

5. máj 2006 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Na tohtoročnom Topvar Rock Feste, ktorý sa bude konať od 30. júna do 2. júla v Novom Meste nad Váhom, nebude chýbať reggae-dancehallový stage. V piatok 30. júna na ňom vystúpi česká reggaeformácia Royal Hi-Fi. Tá sa vo svojej hudbe vracia ku starým koreňom soundsystémového hrania, ktoré bolo viac o láske a zábave ako o hrubosti, zbraniach a násilí. Podporiť ich príde aj česká skupina Beatz Smokin’ Weedz (BSW). Hudba tohto zoskupenia bola zo začiatku štýlovo pestrejšia, ale neskôr začalo v ich repertoári prevládať reggae a dub. Následne pridali dancehall a príbuzné štýly soca a calypso. Počas existencie došlo v kapele k viacerým personálnym zmenám a dnes ju tvoria iba dvaja dídžeji. V piatok sa na festivale predstaví aj formácia Bassrunner Soundtribe z Viedne, ktorá je považovaná za najaktívnejšie hudobné zoskupenie tohto charakteru v Rakúsku.

V sobotu 1. júla vystúpi Jah Division Sound Gang v zložení - Ras Domček, Kefir Allmighty a Miss Leopardová. Oficiálne prvý reggae sound system operujúci na území Slovenskej republiky ponúka selekciu, ktorá zahŕňa 70´s vintage reggae ako aj najnovší dancehall. Počas druhého festivalového dňa budú hrať aj Roots And Culture Sound System, ktorý tvorí dvojica Qtko a Daddy K (a.k.a. I-man). Ich produkcia plne korešponduje s názvom formácie. V ich hudbe je obsiahnuté reggae, ragga a dancehall v zmysle Roots and Culture. Návštevníci sa môžu tešiť aj na Badfish Sound, ktorý v roku 2001 založil Selecta Benz ako obchod s reggae sedempalcovými platňami vo Viedni. Keď tím posilnil Mightyjust, začali hrať hudbu, ktorú predávali v malých kluboch vo Viedni a okolí. Keď obchod v roku 2003 zavreli, Benz sa rozhodol opustiť celý reggae biznis. Mightyjust zmenil meno z Badfish records na Badfish Sound a začal budovať silný a mohutný reggae a dancehall sound so základňou vo Viedni. Koncom roka 2003 sa k nemu pridal MC Fireman a o rok neskôr Ras Culture.

V nedeľu 2. júla sa bude konať vystúpenie "tých najlepších" pod názvom Topvar Dancehall Allstars.