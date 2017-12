Na Charlieho Sheena sa žaloby len sypú

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Súdne žaloby na hollywoodskeho herca Charlieho Sheena sa začali valiť zo všetkých strán. Najnovšie jeho meno pred súdom spájajú so smrťou pornohviezdy Chloe Jones. Jej mŕtve ...

5. máj 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 5. mája (SITA) - Súdne žaloby na hollywoodskeho herca Charlieho Sheena sa začali valiť zo všetkých strán. Najnovšie jeho meno pred súdom spájajú so smrťou pornohviezdy Chloe Jones. Jej mŕtve telo totiž objavili minulý rok v júni v jej dome v texaskom Houstone iba mesiac potom, čo prežila vášnivý románik s populárnym hercom. Matka pornoherečky Donna sa rozhodla, že herca zažaluje za smrť svojej dcéry, keďže je presvedčená o tom, že si jej dcéra zobrala život práve vďaka Sheenovi. "Stretla som sa so svojím právnikom, aby sme spolu podali na pána Sheena žalobu. Nemyslím, že jej nanútil nejaké prášky, ale vyhrážkami o zabití ju k tomu dohnal. Chloe mi volávala desaťkrát denne a hovorila, že sa bojí. Bola z toho chlapa vydesená na smrť," povedala Donna pre americký bulvárny denník Globe. Takáto žaloba hercovi rozhodne nepridá, keďže za vyhrážanie sa zabitím ho zažalovala aj jeho manželka, herečka Denise Richards. Ako sa uvádza v jej žalobe, Sheena konfrontovala hneď potom, ako sa dozvedela, že sa matka troch detí Jones predávkovala liekmi. "Videla som v správach, že zomrela z neznámych príčin. Keď som sa ho opýtala, či s tým má niečo spoločné, odmietol to akokoľvek komentovať. To ma vydesilo," uviedla Richards v žalobe. Na súde sa jej podarilo predbežne dosiahnuť, že Sheenovi zakázali priblížiť sa k nej. Ako tvrdí, smrťou sa jej začal vyhrážať potom, čo chcela zverejniť jeho posadnutosť internetovým sexom a hazardom.