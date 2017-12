Temný anjel - Dave Gahan

BRATISLAVA 8. mája (SITA) - Spevák skupiny Depeche Mode Dave Gahan sa narodil 9. mája 1962 v anglickom Eppingu. Jeho rodičia Sylvia a Len sa rozviedli, keď mal tri roky. Matka vzala deti: Davida, jeho ...

9. máj 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 8. mája (SITA) - Spevák skupiny Depeche Mode Dave Gahan sa narodil 9. mája 1962 v anglickom Eppingu. Jeho rodičia Sylvia a Len sa rozviedli, keď mal tri roky. Matka vzala deti: Davida, jeho dvoch bratov Petra a Phila, a sestru Sue, a presťahovala sa do Basildonu. Čoskoro sa znovu vydala a David vyrastal v presvedčení, že jej druhý manžel Jack Gahan (od ktorého Dave vzal svoje priezvisko), je jeho skutočným otcom. John ale zomrel, keď mal David desať rokov. Dodnes si vraj pamätá ako jedného dňa prišiel domov zo školy a "našiel doma toho chlapa" (biologického otca). "Na ten deň nikdy nezabudnem. Keď som prišiel domov, bol tam cudzí chlap. Moja mama mi ho predstavila ako môjho skutočného otca. Pamätám, že som plakal a hovoril, že to nie je možné, lebo môj otec je mŕtvy. Ako som mal vedieť, že ten muž s nami žil do mojich troch rokov? Odvtedy nás Len občas navštívil, ale asi o rok neskôr znovu zmizol. Tento raz už navždy. Už o sebe nedal nikdy vedieť. Neskôr som na neho myslel častejšie, ale mama vedela iba to, že odišiel do Jersey a otvoril si tam hotel," spomína Dave na detstvo. Neprítomnosť otca si dospievajúci chlapec kompenzoval tak, že sa stal, ako hovorí "skutočne bláznivým mladíkom." Jeho mladícke výčiny okrem iného zahŕňajú krádeže áut, vandalizmus alebo sprejovanie graffiti, dôsledkom čoho stál do svojich štrnástich rokov trikrát pred súdom pre mladistvých. Počas polroka po tom, ako v júli 1978 odišiel zo školy, vystriedal približne 20 zamestnaní - od predavača nealkoholických nápojov až robotníka na stavbe. David sa uchádzal aj o prácu pre spoločnosť North Thames Gas. Jeho kurátor mu ale poradil, aby bol na pohovore úprimný - Dave teda priznal svoju kriminálnu minulosť a tvrdil, že sa už polepšil. Prácu samozrejme nedostal. Namiesto toho ho ale vzali na Southend Art College, kde sa mu veľmi páčilo. Po troch rokoch získal British Display Society Award, vďaka ktorej mohol napríklad robiť výklady obchodov alebo obchodných centier.

V roku 1980 bol Vince Clarke súčasne členom dvoch skupín - French Look, kde pôsobil s Robertom Marlowom, a Composition Of Sound s budúcim členom Depeche Mode Andym Fletcherom. Medzi týmito dvoma skupinami sa rozhodoval aj Martin Gore, ktorého chceli obe kapely, ale napokon sa pridal ku Composition Of Sound. Neskôr v tom istom roku, na stretnutí miestnych talentov, počul Vince Clarke (Yazoo, Erasure) Gahana spievať Heroes Davida Bowieho a pozval ho, aby sa pridal k jeho skupine Composition of Sound. Krátko na to skupina zmenila názov na Depeche Mode. Názov navrhol Gahan potom, ako sa v módnom časopise stretol s pojmom Dépęche-mode. Po Davidovom príchode vymenili gitary za syntetizátory a stali sa elektronickou skupinou s názvom Depeche Mode. Už o rok sa upísali Mute Records. Ich prvý singel Dreaming of Me bol nevýrazným hitíkom, New Life sa vyšplhal na jedenástu priečku a Just Can't Get Enough sa podarilo dobyť britskú Top 10. Ich debutový album Speak & Spell vyšiel na jeseň 1981. Odvtedy vydali ďalších dvanásť štúdiových albumov, tri kompilácie najväčších hitov (The Singles 81>85, The Singles 86>98 a Catching Up with Depeche Mode), album remixov (Remixes 81 - 04) a live CD 101.

V auguste 1995 sa Dave pokúsil o samovraždu - žiletkou si prerezal žily. Neskôr sa vyjadril, že to bolo skôr volanie o pomoc ako pokus o samovraždu. Práve v tomto čase trávil 12 hodín denne vo svojej šatni, sledoval predpovede počasia a rozprával sa s bábkou, ktorú volal The Tin Man a tvrdil, že rozpráva. Hospitalizovali ho preto na klinike Cedars-Sinai v kalifornskom Beverly Hills, ale po krátkom čase ho opäť prepustili a 28. mája 1996 sa v izbe losangeleského hotela predávkoval speedballom. Lekári ho dokázali zachrániť a opäť ho hospitalizovali v Cedars-Sinai. Už dva dni po prepustení ho ale znovu zatkli a súd nariadil, aby dokončil deväťmesačné liečenie. V septembri 1997 stiahli ďalšie žaloby proti Gahanovi spojené s drogami a v súčasnosti je spevák už deväť rokov "čistý." Gahan je trikrát ženatý. S manželkou Jennifer majú dcéru Stellu, ktorá sa narodila v roku 1999. V rokoch 1992 - 1996 žil s Teresou Conroy a predtým od roku 1985 do 1991 bol zosobášený s Joanne Fox, s ktorou má syna Jacka.

V roku 2003 vydal Gahan svoj prvý sólový album Paper Monsters, na ktorom sa autorsky podieľal jeho priateľ a gitarista Knox Chandler. Na turné, ktoré po vydaní albumu nasledovalo, zahral nové piesne i hity Depeche Mode. Z úspešného albumu vzišiel napríklad hitový singel Dirty Sticky Floors, ktorý sa prebojoval do dvadsiatky najlepších singlov World Singles chart s viac ako 200 000 predanými kópiami. Album samotný dosiahol Top 10 európskej hitparády albumov. S úspechom nasledovalo svetové turné a DVD s názvom Live Monsters, ktoré vyšlo v roku 2004. Paper Monsters boli výsledkom Gahanovho sklamania, že mu na albumoch Depeche Mode nevyšla ani jedna pieseň. V rozhovoroch útočil na Gorea a Fletchera a v roku 2004 sa vyjadril, že ak nedostane záruku, že na ďalšom albume kapely bude autorsky stáť za polovicou piesní, žiadny ďalší album nebude. Napokon ale dosiahli kompromis a na novinke Playing the Angel, ktorá vyšla v októbri 2005, má Gahan tri piesne: Suffer Well, I Want It All a Nothing's Impossible. Povráva sa ale, že Dave napísal na album až dvadsať piesní.

V súčasnosti je kapela na svetovom turné s názvom Touring the Angel, v rámci ktorého sa 11. júna predstavia po prvý raz aj v Bratislave. Počas turné rozbehli jedinečný projekt - plánujú nahrať 50 live albumov z rôznych koncertov. Tieto jedinečné spomienkové albumy budú obsahovať aj fotografie členov skupiny hviezdneho fotografa Antona Corbijna. Všetky živé nahrávky budú k dispozícii aj na stiahnutie na stránke skupiny.