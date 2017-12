CD

nové CD na trhu

9. máj 2006 o 10:00

Randy Brecker with Michael Brecker - Some Skunk Funk

ESC Records, distribúcia Divyd

Formácia Brecker Brothers dvoch fenomenálnych bratov, trubkára Randyho a saxofonistu Michaela Breckerovcov, ponúkala ten najstrhujúcejší elektrický džez podaný s nesmiernou virtuozitou a takou energiou, že aj Rage Against The Machine by sa mohli učiť. Kapela fungovala v dvoch fázach - od roku 1975 do roku 1980 a v rámci comebacku na začiatku 90. rokov. Priaznivcov Brecker Bros poteší famózny živý album z džezového festivalu v Leverkusene v roku 2003, ktorý vychádza pod menom Randyho. Hosťuje na ňom jeho brat a spolu hrajú pesničky Brecker Brothers. Mimoriadnu zostavu hudobníkov dopĺňa kolínsky WDR Big Band, jeden z najlepších orchestrov na svete. Koncert je plnokrvný a vysokoenergetický zážitok. Držte si klobúky, ideme z kopca.

String Theory - Prophetz of Time & Space

ESC Records, distribúcia Divyd

String Theory je skupina Jerryho Goodmana, zakladajúceho huslistu legendárnej skupiny Mahavishnu Orchestra. Goodman dal dokopy skvelú zostavu hudobníkov - na bicích hrá jazzrockový veterán Leon "Ndugu" Chancler, na klávesoch Otmaro Ruiz, na basgitare Steve Vasconcellos a na saxofóne skvelý Brandon Fields. Rytmy, farby a melódie rozkvitajú všetkými jarnými farbami. Mimoriadne vydarený album je spomienkou na zlaté časy jazzrocku, ale obsahuje aj výrazný funkový a karibský element. Vhodné na všetky príležitosti!

Orchestre national de Jazz - Close To The Heaven

Le Chant du Monde, distribúcia Divyd

Keď pred niekoľkými rokmi nahral Seňor Coconut skladbu od Deep Purple Smoke On The Water v neodolateľnej karibskej úprave, bol to riadny šok a zároveň krásny kúsok muziky. Francúzsky Národný džezový orchester pod vedením Francka Tortillera si zobral "na paškál" ďalšiu hardrockovú legendu Led Zeppelin. Album Close To The Heaven obsahuje len džezové "prerábky" legendárnych piesní Zeppelinov. Znie to uletene, ale výsledok je mimoriadne stráviteľný, táto hudba má šarm, eleganciu a nadhľad. Okrem klasických nástrojov občas počujeme aj sample a charizmatický zvukomalebný vokálny prejav bubeníka Patrice Hérala.

(maj)