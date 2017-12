Angelina Jolie chce pri chudnutí použiť kostým Lary Croft

9. máj 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 9. mája (SITA) - Herečka Angelina Jolie si stanovila presný cieľ, ako má vyzerať jej postava, keď po svojom prvom pôrode schudne. Budúca mamička, ktorá by mala v Namíbii už onedlho priviesť na svet svoje prvé vlastné dieťa, sa rozhodla, že znovu získa svoju superštíhlu postavu, ktorou sa pýšila vo filme Tomb Raider. "Ako orientačný bod použijem svoj kostým Lary Croft a budem na sebe pracovať až dovtedy, kým sa do neho znovu pohodlne neoblečiem," prezradila svoje plány. Dieťa, ktorého pohlavie zatiaľ zaryto tají ona i jeho otec, herec Brad Pitt, by malo údajne dostať meno Africa. Meno, ktoré má pripomínať miesto jeho narodenia, je podľa budúcich rodičov vhodné pre obe pohlavia.