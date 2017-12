Jackie Chan je jednou z najštedrejších celebrít

9. máj 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 9. mája (SITA/AP) - Ekonomický časopis Forbes vymenoval hongkonského akčného hrdinu Jackieho Chana za jednu z 10 najštedrejších osobností. Dostal sa tak do spoločnosti, v akej sú i spevák skupiny U2 Bono Vox, americká moderátorka Oprah Winfrey či herečka Angelina Jolie. Podľa časopisu Chan, ktorý založil nadáciu Jackie Chan Charitable Foundation, venoval v prepočte 1,88 milióna korún fondu UNICEF pre obete ničivej vlny tsunami v strednej Ázii a 2,94 milióna korún nadácii Chrysalis, ktorá v Los Angeles pomáha ľuďom bez domova. Do desiatky najštedrejších osobností sa okrem Chana dostali i Bono Vox, Oprah Winfrey, Angelina Jolie, Nicholas Cage, Sandra Bullock, Steven Spielberg, Celine Dion, Sir Paul McCartney a kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger. Najnovším príspevkom do nadácie Jackieho Chana sa môže pochváliť hollywoodsky herec Tom Cruise, ktorý jej vypísal šek v prepočte na 588 tisíc korún. Tento príspevok pomôže financovať desať štipendií na Hongkonskej divadelnej akadémii.