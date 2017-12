Deň deti v Divadle Aréne

9. máj 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 9. mája - Na medzinárodný deň detí (1. jún 2006 o 10.00 hod.) pripravilo Divadlo Aréna rozprávku „O divnej ćiapke“ . Príbeh predstavenia sa odohráva v noci v akomsi zvláštnom priestore (na opustenom javisku alebo je to divadelný sklad?), kde sú porozhadzované rekvizity, kostýmy a kulisy. Dospeláci povedia, že je to neporiadok, pre klaunov (podobne ako pre deti) je to priestor plný čara, fantázie a príležitostí na zábavu. Aj pre 5 kamarátov – klaunov, je to veľká hracia plocha, kde veci ožívajú a stávajú sa spoluhráčmi. Jeden z klaunov nachádza medzi haraburdím zvláštnu čiapku. Dá si ju na hlavu a jeho správanie sa veľmi mení…A vtedy sa to všetko vlastne iba začne…A ako to pokračuje?

Cena lístka je 40,- a pedagógovia vstup zadarmo!

Informácie a predaj vstupeniek: Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava, tel. 672 025 57, http://www.divarena.sk

